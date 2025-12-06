TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi 100 Mutfağı' sıralamasını açıkladı: Türkiye'nin konumu dikkat çekti

Kategoriler
Dünyanın en geniş ve prestijli gastronomi veri tabanlarından biri olan TasteAtlas, merakla beklenen 2025/2026 dönemi "Dünyanın En İyi 100 Mutfağı" sıralamasını nihayet duyurdu. Platformun kullanıcı oyları ve uzman değerlendirmeleriyle şekillenen listesinde zirve mücadelesi nefes kesti.
Geleneksel lezzetlerden yöresel ürünlere kadar dünya mutfaklarını derinlemesine inceleyen ve milyonlarca kullanıcı oyu ile uzman değerlendirmelerini baz alan sosyal medya platformu TasteAtlas, 2025/2026 dönemine ait "Dünyanın En İyi 100 Mutfağı" sıralamasını duyurdu. Global lezzet haritasını yeniden çizen bu listede, Akdeniz mutfaklarının dominasyonu dikkat çekerken, Asya ve Güney Amerika'dan güçlü temsilciler de zirveye ortak oldu. İşte dünyanın en iyi 10 mutfağı...
4.64 puanla listenin zirvesinde yer alarak dünyanın en iyi mutfağı unvanını korumuştur. Pizza, çeşitli makarna türleri, risotto, dondurma (gelato) ve tiramisu gibi dünya çapında sevilen yemeklere sahiptir. Sadelik, taze ve kaliteli yerel malzemelerin (domates, zeytinyağı, fesleğen) kullanımı ve bölgesel çeşitliliğin zenginliği ile öne çıkar.
4.62 puanla İtalya'nın hemen ardından ikinci sırada yer almıştır. Zeytinyağlılar (dolmades), musakka, souvlaki, feta peyniri, cacık (tzatziki) ve deniz ürünleri ağırlıklıdır. Sağlıklı Akdeniz diyetinin temellerini oluşturur; taze otlar, zeytinyağı ve sebzelerin yoğun kullanımıyla tanınır.
4.54 puanla ilk üçe girerek son yıllardaki yükselişini sürdürmüştür. Deniz mahsulleri ile hazırlanan ceviche, patates ve etle yapılan lomo saltado ve anticuchos (et şiş) gibi zengin füzyon yemeklerine sahiptir. And Dağları, Amazon ve Pasifik Okyanusu'ndan gelen eşsiz malzemeleri, yerel ve uluslararası tekniklerle birleştirir (Nikkei ve Chifa mutfakları).
4.53 puanla listede yer almıştır. Tuzlu morina balığı (bacalhau) ile yapılan yüzlerce yemek, pastel de nata (ünlü tart), ve francesinha (sandviç). Keşifler Çağı'nın etkisiyle baharat ve teknik çeşitliliği taşır; özellikle balık ve deniz ürünleri mutfakta büyük yer tutar.
4.53 puan alarak Portekiz ile aynı puana sahiptir. Paella, tapas (küçük atıştırmalıklar), jamón ibérico (özel jambon), tortilla de patatas (patatesli omlet) ve churros. Bölgesel farklılıkları, tapas kültürü ve yüksek kaliteli et, deniz ürünleri ve zeytinyağı kullanımı ile ünlüdür.
4.49 puanla listede yer almıştır. Sushi, ramen, tempura, udon ve wagyu eti. Malzemenin tazeliği ve doğallığına verilen önem, sunum estetiği ve umami tadının derinliği mutfağın temelini oluşturur.
4.49 puanla Japonya ile aynı puana sahip olarak ilk 10'daki yerini sağlamlaştırmıştır. Kebap çeşitleri, baklava, zeytinyağlı yemekler, lahmacun, pide ve yüzlerce farklı çorba ile meze. Avrupa ve Asya etkileşiminin kesişim noktasıdır; baharatların, yoğurdun ve tahılların bolca kullanıldığı zengin ve çeşitli bir mirasa sahiptir.
4.48 puan almıştır. Pekin ördeği, dim sum, çeşitli noodle ve pirinç yemekleri (örneğin kızarmış pirinç) ve acı-ekşi çorbalar. Sekiz ana bölgesel mutfağa ayrılır (Sichuan, Kanton vb.) ve buhar, kızartma gibi farklı pişirme tekniklerinin ustalıkla kullanımıyla tanınır.
4.48 puanla Çin ve Endonezya ile aynı puana sahiptir. Kruvasan, peynir çeşitleri, şarap soslu biftekler, ratatuy, soğan çorbası ve crème brûlée. Dünya mutfağının temelini oluşturan pişirme teknikleri (soslar, kesimler), pastacılık ve şarap kültürüyle öne çıkar.
4.48 puanla ilk 10'a giren bir diğer Uzak Doğu mutfağıdır. Rendang (etli güveç), Nasi Goreng (kızarmış pirinç), Satay (et şiş) ve Gado-Gado (sebze salatası). Baharatların, hindistan cevizinin ve acı biberin yoğun kullanımıyla tanınır. Ada yaşamının etkisiyle deniz ürünleri ve pirinç merkezlidir.