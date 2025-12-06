TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi 100 Mutfağı' sıralamasını açıkladı: Türkiye'nin konumu dikkat çekti

Geleneksel lezzetlerden yöresel ürünlere kadar dünya mutfaklarını derinlemesine inceleyen ve milyonlarca kullanıcı oyu ile uzman değerlendirmelerini baz alan sosyal medya platformu TasteAtlas, 2025/2026 dönemine ait "Dünyanın En İyi 100 Mutfağı" sıralamasını duyurdu. Global lezzet haritasını yeniden çizen bu listede, Akdeniz mutfaklarının dominasyonu dikkat çekerken, Asya ve Güney Amerika'dan güçlü temsilciler de zirveye ortak oldu. İşte dünyanın en iyi 10 mutfağı...