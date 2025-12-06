Menü Kapat
Kültür Yolu Festivali rekor kırdı: 180 günde 50 bin sanatçı sahne aldı!

Aralık 06, 2025 12:38
1
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2025 yılında kültür ve sanat dünyasına damgasını vurduğunu duyurdu. 20 şehirde eş zamanlı düzenlenen ve toplam 180 gün süren festival, bu yıl Türkiye’nin dört bir yanında adeta kesintisiz bir kültür akışı oluşturdu.

2
Türkiye Kültür Yolu Festivali

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2025 yılında kültür ve sanat dünyasına damgasını vurdu. 20 şehirde eş zamanlı düzenlenen ve toplam 180 gün süren festival, bu yıl Türkiye'nin dört bir yanında adeta kesintisiz bir kültür akışı oluşturdu.

3
kültür yolu

Festival boyunca 9 bin 645 etkinlik, 50 bin 400 sanatçının katılımıyla sanatseverlerle buluşturulurken konserlerden sergilere, atölyelerden tiyatro gösterimlerine kadar uzanan geniş yelpaze Türkiye'yi aylar boyunca dev bir kültür sahnesine dönüştürdü.
 

4
kültür yolu

Bu kapsamda yıl boyunca yüzlerce konser, binlerce sergi, binleri aşan atölye çalışması, onlarca tiyatro, opera ve bale temsili meraklılarıyla buluştu. 
 

5
kültür yolu

Etkinlik çeşitliliği nitelik bakımından da festivalin uluslararası bir cazibe merkezine dönüşmesini sağladı.

6
kültür yolu

Her şehir, kendi kültürel mirasını ve yerel sanatçılarını vitrine çıkarırken aynı zamanda dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçı ve topluluklarla buluşma imkânı yakaladı.
 

7
kültür yolu festivali

Festivalin oluşturduğu kültürel hareketlilik, kent ekonomilerine ciddi bir ivme kazandırırken şehirlerin turizm potansiyelini güçlendiren önemli bir çarpan etkisi oluşturdu. 
 

8
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığının uzun vadeli kültür politikalarının bir sonucu olarak her yıl büyüyen Türkiye Kültür Yolu Festivali, artık yalnızca bir etkinlik dizisi değil, Türkiye'nin kültürel markalaşmasının temel taşı hâline gelmiş durumda.

9
kültür-sanat

Bu büyük kültür-sanat yolculuğu, gelecek yıl çok daha geniş bir coğrafyada devam edecek. Bakanlık, 2026'da festivalin 26 şehre ulaşacağını duyurarak hem kapsamı hem de sanat çeşitliliğini daha da büyütecek yeni bir dönemin işaretini verdi.

10
Türkiye Kültür Yolu Festivali,

Türkiye Kültür Yolu Festivali, ulaştığı ölçekle yalnızca yılın değil, kültürel dönüşümün de en güçlü hikâyelerinden birine imza atmış oldu.
 

