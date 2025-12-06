Bugün Fenerbahçe’nin maçı var mı, kiminle? 6 Aralık FB maç programı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bu akşamın maçları da belli oldu. Taraftarlar ise bugün Fenerbahçe'nin maçının kiminle olduğunu araştırdı.

BUGÜN FENERBHAÇE'NİN MAÇI VAR MI?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün karşı karşıya gelecek RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, ligde 35. kez birbirlerine rakip olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikada Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev yapacak.

BUGÜN FENERBAHÇE'NİN MAÇI KİMİNLE?

Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe, Rams Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maç 20.00'de başlarken beIN Sports 1 ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE BUGÜNÜN MAÇLARI

Rams Başakşehir - Fenerbahçe | 20:00 | Bein Sports 1

Eyüpspor - Kayserispor | 14:30 | Bein Sports 1

Konyaspor - Ç.Rizespor | 17:00 | Bein Sports 1