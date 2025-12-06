Ispanağı sakın ikinci kez ısıtmayın! Masum sebze yemeği nasıl sinsi bir zehre dönüşüyor?

Ispanak, demir, magnezyum, A ve C vitaminleri açısından zenginliğiyle bilinen, bağışıklık sisteminin en büyük dostlarından biridir. Özellikle kış aylarında çocukların gelişimi ve yetişkinlerin sağlığı için sofralardan eksik edilmez. Ancak bu yeşil yapraklı sebzenin, pişirme ve saklama koşullarına karşı son derece hassas bir kimyasal yapısı vardır. Taze pişirildiğinde bir sağlık deposu olan ıspanak, ertesi gün tekrar ısıtıldığında vücut için toksik etkiler yaratabilecek bir yapıya bürünebilir. Bu durum, sadece ıspanak için değil, benzer kimyasal yapıya sahip kereviz, pancar ve marul gibi sebzeler için de geçerlidir. Sorunun kaynağı, bu sebzelerin topraktan doğal olarak emdiği "nitrat" bileşeninde yatmaktadır. Nitrat kendi başına zararsız olsa da, ısıtma işlemi ve bakteriyel etkileşimler onu vücudumuzun düşmanı olan "nitrit" ve "nitrozamin"lere dönüştürebilir.