TGRT Haber
16°
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

'Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi' listesi yayınlandı: Margot Robbie zirvede, Türk oyuncu sürprizi!

2026 yılının ilk yarısına kadar geçerli olacağı belirtilen "Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi" sıralaması açıklandı. Listenin zirvesine dünyaca ünlü yıldız Margot Robbie yerleşti. Sıralamada dikkat çeken bir diğer detay ise, listede Türkiye'den sürpriz bir ismin de bulunması oldu. İşte o isimler...

'Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi' listesi yayınlandı: Margot Robbie zirvede, Türk oyuncu sürprizi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.12.2025
12:02
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
12:05

Güzelliği, global popülaritesi ve ekrandaki etkisiyle öne çıkan kadın oyuncuların seçildiği “Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi - 2025/2026” listesi açıklandı. 2024’teki sıralamanın aynen korunduğu ve 2026’nın ilk yarısına kadar geçerli olacağı belirtilen listede Avustralya’dan Hindistan’a, Pakistan’dan Türkiye’ye uzanan geniş bir yelpaze var.

'Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi' listesi yayınlandı: Margot Robbie zirvede, Türk oyuncu sürprizi!

1. MARGOT ROBBİE – LİSTENİN DEĞİŞMEYEN KRALİÇESİ

2 Temmuz 1990’da Queensland’de doğan , listenin değişmeyen kraliçesi olarak zirvedeki yerini koruyor. Hem Hollywood’un en çok aranan yıldızı hem de güzellik listelerinin gediklisi olan Robbie, kariyeri ve duruşuyla uzun süredir zirveden inmiyor.

'Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi' listesi yayınlandı: Margot Robbie zirvede, Türk oyuncu sürprizi!

2. SHAİLENE WOODLEY - AKTİVİST RUHLU HOLLYWOOD YILDIZI

Simi Valley, California doğumlu olan Shailene Woodley, etkileyici oyunculuk performanslarının yanı sıra çevresel aktivist ruhuyla da öne çıkan bir Hollywood yıldızı olarak listede ikinci sırada yer alıyor.

'Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi' listesi yayınlandı: Margot Robbie zirvede, Türk oyuncu sürprizi!

3. DİLRABA DİLMURAT - ASYA’NIN PARLAYAN TACI

Asya sinemasının parlayan tacı olarak nitelendirilen Çinli aktris Dilraba Dilmurat, 3 Haziran 1992’de Urumçi’de dünyaya geldi. Kendisi, son yılların en gözde ve etkili Asya yıldızlarından biri olarak listeye üçüncü sıradan girdi.

'Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi' listesi yayınlandı: Margot Robbie zirvede, Türk oyuncu sürprizi!

4. NANCY MCDONİE - K-POP DÜNYASINDAN PARLAYAN BİR YILDIZ

13 Nisan 2000’de Daegu’da doğan Nancy, K-Pop dünyasından oyunculuk kariyerine başarılı bir geçiş yaparak global hayran kitlesini genişletti ve listeye dördüncü sıradan adını yazdırdı.

'Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi' listesi yayınlandı: Margot Robbie zirvede, Türk oyuncu sürprizi!

5. KRİTİ SANON - HİNDİSTAN’IN ULUSAL ÖDÜLLÜ GÜZELİ

Bollywood’un yükselen ismi Kriti Sanon, ülkesinde Ulusal Ödüllü bir güzel olarak tanınıyor. Etkileyici performansları kadar dikkat çekici güzelliğiyle de Hindistan'ı temsilen listede yer alıyor.

'Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi' listesi yayınlandı: Margot Robbie zirvede, Türk oyuncu sürprizi!

6. HANİA AAMİR - PAKİSTAN’IN EKRAN İNCİSİ

Pakistan’ın ekran incisi Hania Aamir, Punjabi ve Urdu projeleriyle geniş bir kitleye hitap ediyor. Doğal güzelliği, neşeli ve enerjik duruşuyla listede altınca sırada bulunuyor.

'Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi' listesi yayınlandı: Margot Robbie zirvede, Türk oyuncu sürprizi!

7. ANA DE ARMAS - KÜBA’DAN HOLLYWOOD’A UZANAN YILDIZ

30 Nisan 1988 doğumlu Ana de Armas'ın Küba’da başlayan yolculuğu, onu son yılların en çok konuşulan aktrislerinden biri yaparak Hollywood’da zirveye taşıdı.

'Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi' listesi yayınlandı: Margot Robbie zirvede, Türk oyuncu sürprizi!

8. EMMA WATSON - ZAMANSIZ ZARAFET

Paris doğumlu İngiliz oyuncu Emma Watson, hem başarılı kariyeri hem de aktif siyasi ve çevresel duruşuyla zamansız bir zarafetin temsilcisi olarak uzun süredir global bir ikon olarak kabul ediliyor.

'Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi' listesi yayınlandı: Margot Robbie zirvede, Türk oyuncu sürprizi!

9. AMBER HEARD - HOLLYWOOD’UN EN TARTIŞMALI GÜZELLERİNDEN

Austin, Texas doğumlu Amber Heard, hem oyunculuk projeleri hem de özel hayatıyla sıkça gündemde kalan, Hollywood’un en tartışmalı ancak inkar edilemez güzellerinden biri olarak listede yer alıyor.

'Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi' listesi yayınlandı: Margot Robbie zirvede, Türk oyuncu sürprizi!

10. HANDE ERÇEL - TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA AÇILAN GÜZELLİK

Listenin en dikkat çekici ve sürpriz isimlerinden biri Türkiye’den geldi. Hande Erçel, sadece ülkesinde değil, geniş uluslararası fan kitlesiyle de son yılların en çok konuşulan ve güzelliğiyle öne çıkan isimlerinden biri olarak bu prestijli listeye onuncu sıradan giriş yaptı.

'Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi' listesi yayınlandı: Margot Robbie zirvede, Türk oyuncu sürprizi!
