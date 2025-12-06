'Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi' listesi yayınlandı: Margot Robbie zirvede, Türk oyuncu sürprizi!

Güzelliği, global popülaritesi ve ekrandaki etkisiyle öne çıkan kadın oyuncuların seçildiği “Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi - 2025/2026” listesi açıklandı. 2024’teki sıralamanın aynen korunduğu ve 2026’nın ilk yarısına kadar geçerli olacağı belirtilen listede Avustralya’dan Hindistan’a, Pakistan’dan Türkiye’ye uzanan geniş bir yelpaze var.

1. MARGOT ROBBİE – LİSTENİN DEĞİŞMEYEN KRALİÇESİ

2 Temmuz 1990’da Queensland’de doğan Margot Robbie, listenin değişmeyen kraliçesi olarak zirvedeki yerini koruyor. Hem Hollywood’un en çok aranan yıldızı hem de güzellik listelerinin gediklisi olan Robbie, kariyeri ve duruşuyla uzun süredir zirveden inmiyor.

2. SHAİLENE WOODLEY - AKTİVİST RUHLU HOLLYWOOD YILDIZI

Simi Valley, California doğumlu olan Shailene Woodley, etkileyici oyunculuk performanslarının yanı sıra çevresel aktivist ruhuyla da öne çıkan bir Hollywood yıldızı olarak listede ikinci sırada yer alıyor.

3. DİLRABA DİLMURAT - ASYA’NIN PARLAYAN TACI

Asya sinemasının parlayan tacı olarak nitelendirilen Çinli aktris Dilraba Dilmurat, 3 Haziran 1992’de Urumçi’de dünyaya geldi. Kendisi, son yılların en gözde ve etkili Asya yıldızlarından biri olarak listeye üçüncü sıradan girdi.

4. NANCY MCDONİE - K-POP DÜNYASINDAN PARLAYAN BİR YILDIZ

13 Nisan 2000’de Daegu’da doğan Nancy, K-Pop dünyasından oyunculuk kariyerine başarılı bir geçiş yaparak global hayran kitlesini genişletti ve listeye dördüncü sıradan adını yazdırdı.

5. KRİTİ SANON - HİNDİSTAN’IN ULUSAL ÖDÜLLÜ GÜZELİ

Bollywood’un yükselen ismi Kriti Sanon, ülkesinde Ulusal Ödüllü bir güzel olarak tanınıyor. Etkileyici performansları kadar dikkat çekici güzelliğiyle de Hindistan'ı temsilen listede yer alıyor.

6. HANİA AAMİR - PAKİSTAN’IN EKRAN İNCİSİ

Pakistan’ın ekran incisi Hania Aamir, Punjabi ve Urdu projeleriyle geniş bir kitleye hitap ediyor. Doğal güzelliği, neşeli ve enerjik duruşuyla listede altınca sırada bulunuyor.

7. ANA DE ARMAS - KÜBA’DAN HOLLYWOOD’A UZANAN YILDIZ

30 Nisan 1988 doğumlu Ana de Armas'ın Küba’da başlayan yolculuğu, onu son yılların en çok konuşulan aktrislerinden biri yaparak Hollywood’da zirveye taşıdı.

8. EMMA WATSON - ZAMANSIZ ZARAFET

Paris doğumlu İngiliz oyuncu Emma Watson, hem başarılı kariyeri hem de aktif siyasi ve çevresel duruşuyla zamansız bir zarafetin temsilcisi olarak uzun süredir global bir ikon olarak kabul ediliyor.

9. AMBER HEARD - HOLLYWOOD’UN EN TARTIŞMALI GÜZELLERİNDEN

Austin, Texas doğumlu Amber Heard, hem oyunculuk projeleri hem de özel hayatıyla sıkça gündemde kalan, Hollywood’un en tartışmalı ancak inkar edilemez güzellerinden biri olarak listede yer alıyor.

10. HANDE ERÇEL - TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA AÇILAN GÜZELLİK

Listenin en dikkat çekici ve sürpriz isimlerinden biri Türkiye’den geldi. Hande Erçel, sadece ülkesinde değil, geniş uluslararası fan kitlesiyle de son yılların en çok konuşulan ve güzelliğiyle öne çıkan isimlerinden biri olarak bu prestijli listeye onuncu sıradan giriş yaptı.