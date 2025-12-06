Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Işıkhan: Türkiye'nin Azerbaycan'a yatırımı 17 milyar doları aştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Işıkhan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin "tek millet, iki devlet" anlayışıyla her alanda güçlenerek devam ettiğini, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin de bu sağlam zeminin yansıması olduğunu söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.12.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
saat ikonu 12:01

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'ın başkenti Bakü'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Işıkhan'ın 'nin Bakü Büyükelçiliği'nde iş insanlarıyla görüştüğü toplantıya Büyükelçi Birol Akgün ile Büyükelçilik müşavirleri de katıldı.

Bakan Işıkhan: Türkiye'nin Azerbaycan'a yatırımı 17 milyar doları aştı

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki hacminin 2024 yılında 7,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Işıkhan, Türkiye'nin Azerbaycan'a doğrudan yatırımlarının 17 milyar doları, Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımlarının da 21 milyar doları aştığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanları tarafından belirlenen ikili ticaret hacmi hedefine kısa sürede ulaşılacağına inandığını ifade eden Işıkhan, "Bu hedefe siz değerli iş insanlarımızın girişimleri, yatırımları ve destekleriyle ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

Bakan Işıkhan: Türkiye'nin Azerbaycan'a yatırımı 17 milyar doları aştı

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik hizmetlerin etkinliğini artırmak için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayan Işıkhan, 2019’dan itibaren çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri ile ataşelikleri için geliştirilen bilişim sistemi sayesinde birçok işlemin dijital ortamda gerçekleştirilebildiğini söyledi.

İKİ ÜLKE ARASINDA DOST İLİŞKİLER

Işıkhan, Azerbaycan ile iyi ilişkiler içinde olduklarını belirterek, iki ülke arasındaki sosyal güvenlik ve iş gücü anlaşmalarının etkin şekilde uygulanması için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

İş insanlarının taleplerini dikkatle değerlendireceklerini vurgulayan Işıkhan, iletilen sorun ve önerileri not aldıklarını, çözüm için gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Bakan Işıkhan: Türkiye'nin Azerbaycan'a yatırımı 17 milyar doları aştı

Işıkhan, "Dünyanın neresinde olursa olsun, tüm vatandaşlarımızın ve kardeşlerimizin yanında olmaya, onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yaşadığınız zorluklarla mücadele noktasında desteğimizin artarak devam edeceğinden hiç şüpheniz olmasın. Azerbaycan'da ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğinizi biliyoruz. Bakanlık olarak, ihtiyaç duyduğunuz tüm konularda gerekli desteği vermeye hazırız." şeklinde konuştu. Bakan Işıkhan, Türk iş insanlarının sorularını yanıtladı ve taleplerini dinledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İslam Memiş gram altın için son fırsatı açıkladı: Büyük kırılma geliyor
Altın, borsa, döviz... En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
ETİKETLER
#Türkiye
#ticaret
#azerbaycan
#yatırım
#diplomat
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#İş İnsanları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.