Yüzde 76 zam yolda! Borçlanma yapacaklar için son tarih belli oldu

SON TARİH BELLİ OLDU

Hizmet borçlanmalarında ödenecek prim borcu, borçlanma başvurusu yapılan tarihe göre belirleniyor. Başvuruyu 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapan kişi 18 aylık askerlik borçlanması için 149 bin 791 TL ödeyecek. Başvuruyu 1 Ocak 2025 tarihi ve sonrasında yapan kişi ise aynı süre askerlik borçlanması için 263 bin 304 TL ödeyecek. Başka bir deyişle, başvuruyu 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapanların askerlik borçlanması maliyeti 113 bin 513 TL daha az olacak. Asgari ücrete yüzde 25’in üzerinde zam gelirse bu fark daha da artacak.