Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Fatih Terim'in kızı Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı! İlk kare geldi

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, geçtiğimiz yıl Volkan Bahçekapılı'dan boşandıktan sonra yeni sevgilisini sosyal medya hesabından paylaştı. Sevgilisinin adını açıklamayan Buse Terim'e takipçilerin tebrik mesajı yağdı.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı! İlk kare geldi
Teknik direktör ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014'te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğün yaparak dünyaevine girmişti. Ünlü çift, ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.

BUSE TERİM'DEN YENİ AŞK

Buse Terim 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı'dan 2024 yılında boşanan 35 yaşındaki Buse Terim, yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medya hesabından peş peşe fotoğraf paylaşan Terim, sevgilisinin ismini gizledi.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı! İlk kare geldi

İlk paylaşımına "My baby love" notunu düşen Buse Terim, diğer fotoğraflarda ise sevgilisinin yüzünü gösterdi. Buse Terim'e kısa sürede binlerce tebrik mesajı yağdı.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı! İlk kare geldi

Futbol dünyasının usta isimlerinden Fatih Terim'in kızı Buse Terim 1,5 yıl önce Volkan Bahçekapılı'dan boşandı. 35 yaşındaki Buse Terim'in 1,5 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Geçtiğimiz aylarda Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in Cenk Eyüboğlu ile yaşadığı iddia edildi. Buse Terim iddiaları anında yalanlamıştı.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı! İlk kare geldi
ETİKETLER
#boşanma
#fatih terim
#aşk
#Buse Terim
#Volkan Bahçekapılı
#Yeni Ilişki
#Magazin
