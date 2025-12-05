Fatih Terim'in kızı Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı! İlk kare geldi

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014'te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğün yaparak dünyaevine girmişti. Ünlü çift, ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.

BUSE TERİM'DEN YENİ AŞK

Buse Terim 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı'dan 2024 yılında boşanan 35 yaşındaki Buse Terim, yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medya hesabından peş peşe fotoğraf paylaşan Terim, sevgilisinin ismini gizledi.

İlk paylaşımına "My baby love" notunu düşen Buse Terim, diğer fotoğraflarda ise sevgilisinin yüzünü gösterdi. Buse Terim'e kısa sürede binlerce tebrik mesajı yağdı.

Futbol dünyasının usta isimlerinden Fatih Terim'in kızı Buse Terim 1,5 yıl önce Volkan Bahçekapılı'dan boşandı. 35 yaşındaki Buse Terim'in 1,5 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Geçtiğimiz aylarda Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in Cenk Eyüboğlu ile aşk yaşadığı iddia edildi. Buse Terim iddiaları anında yalanlamıştı.