Bugün maç var mı 5 Aralık? Bu akşamın maç programı

Trendyol Süper Lig, La Liga, Premier Lig ve ZTK gibi organizasyonlarda yarış sürerken bugün maç var mı merak edildi.
Bu akşamın maç programı şöyle:
Futbol – 01:30
Cruzeiro - Botafogo RJ
Brezilya Serie A
Spor Smart – Smart Spor HD
Futbol – 15:00
Galatasaray - Samsunspor
TFF Elit U19 Ligi
Galatasaray YouTube
Futbol – 19:50
Dünya Kupası – Kura Çekimi
TRT Spor
Futbol – 20:00
Galatasaray - Samsunspor
Trendyol Süper Lig
Bein Sports 1
Futbol – 20:30
Fortuna Düsseldorf - Schalke 04
Almanya Bundesliga 2
Tivibu Spor 2
Futbol – 20:30
Preussen Münster - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2
Tivibu Spor 3
Futbol – 20:30
Wolfsburg - Freiburg
Almanya Kadınlar Bundesliga
W-Sport
Futbol – 21:00
Brest - Monaco
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4
Futbol – 22:30
Mainz - Monchengladbach
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 1 – S Sport Plus
Futbol – 23:00
Real Oviedo - Mallorca
İspanya La Liga
Tivibu Spor 3 – S Sport Plus
Futbol – 23:00
Lille - Marsilya (Lille - Marseille)
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4
Futbol – 23:15
Benfica - Sporting Lisbon
Portekiz Liga NOS
Tivibu Spor 2 – S Sport Plus