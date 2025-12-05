Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

iPhone Air kullanıcılarına kötü haber: Değer kaybı rekor seviyede

Apple'ın teknolojik açıdan iddialı ancak satışlarda beklediğini bulamadığı iPhone Air modeli, ikinci el piyasasında son yılların en büyük değer kaybını yaşayarak kullanıcılarını üzdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 13:28
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 13:28

devi 'ın inceliğiyle öne çıkan yeni modeli iPhone Air, teknolojik açıdan etkileyici özellikler sunsa da kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaramadı.

Şirketin yeni amiral gemisi, satışlarda beklenen ivmeyi yakalayamazken, ailesinin geri kalan üyeleri Samsung'u tahtından edecek bir performans sergileyerek pazarın hakimi konumuna yükseliyor.

iPhone Air kullanıcılarına kötü haber: Değer kaybı rekor seviyede

DEĞER KAYBINDA 2022'DEN BERİ BİR İLK

Üretiminin durdurulduğu konuşulan iPhone Air modeline yönelik talep neredeyse yok denecek kadar az. SellCell tarafından paylaşılan verilere göre, cihaz piyasaya sürüldüğü ilk on hafta içinde değerinin yüzde 47,7'sini kaybetti.

Bahsi geçen oran, 2022 yılından beri piyasaya sürülen herhangi bir iPhone modeli için görülen en yüksek olarak kayıtlara geçti. Bu durum, özellikle yüksek kapasiteli varyantlara sahip kullanıcılar için daha da vahim bir hal alırken, 1 TB’lık sürüm en hızlı değer kaybeden model oldu.

iPhone Air kullanıcılarına kötü haber: Değer kaybı rekor seviyede

PRO MODELLERİ DEĞERİNİ KORUYOR

Veriler incelendiğinde, iPhone 17 ailesinin tamamı on haftalık süreçte ortalama yüzde 34,6 oranında değer kaybetti. iPhone 16 ve iPhone 14 modellerinde değer kaybı yüzde 39 ve yüzde 36,6 seviyelerindeydi. Ancak zirve hâlâ, aynı dönemde yalnızca yüzde 31,9 değer kaybeden iPhone 15 serisinde bulunuyor.

iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri, serinin en yüksek ikinci el değerine sahip cihazları olarak öne çıkıyor. 256 GB depolama alanına sahip Pro Max yüzde 26,1 oranında değer kaybederken, 512 GB'lık versiyonda düşüş yüzde 30,3 seviyesinde gerçekleşti.

iPhone Air kullanıcılarına kötü haber: Değer kaybı rekor seviyede

YÜKSEK DEPOLAMA SEÇENEKLERİ İLGİ GÖRMÜYOR

Şaşırtıcı bir şekilde 2 TB dahili hafızaya sahip en üst seviye iPhone 17 Pro Max, yüzde 41,2'lik değer kaybı yaşadı. Küresel pazarlarda yüksek depolama seçeneklerinin çok da tercih edilmediği anlaşılıyor.

Sadece 512 GB ve 1 TB'lık iPhone Air sürümleri, 2 TB'lık Pro Max'ten daha hızlı değer kaybetti. Ortalama yüzde 44,3'lük bir değer kaybı yaşayan 5,6 mm inceliğindeki cihaz, sahiplerine zor anlar yaşatacağa benziyor.

iPhone Air kullanıcılarına kötü haber: Değer kaybı rekor seviyede

GELECEK YIL TAKAS YAPACAKLAR DİKKAT

Apple'ın 2026 yılında iPhone 18 ve iPhone Fold modellerini duyurmasıyla birlikte her yıl olduğu gibi bir takas programı başlatması bekleniyor.

iPhone Air'in hızla eriyen değeri göz önüne alındığında, cihazı günlük olarak kullanmaya devam edenlerin takas sırasında büyük bir hayal kırıklığı yaşaması muhtemel görünüyor.

2026'da model yükseltmeyi düşünen kullanıcılara, zararı en aza indirmek için şimdiden daha düşük depolama alanına sahip farklı bir iPhone 17 sürümüne geçmeleri tavsiye ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
iPhone 18 bekleyenlere "bellek" şoku! Fiyatlara zam kapıda
iPhone Air ve iPhone 17 Pro’da kamera sorunu
ETİKETLER
#Teknoloji
#apple
#iphone 17
#Değer Kaybı
#Iphone Air
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.