iPhone Air kullanıcılarına kötü haber: Değer kaybı rekor seviyede

Teknoloji devi Apple'ın inceliğiyle öne çıkan yeni modeli iPhone Air, teknolojik açıdan etkileyici özellikler sunsa da kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaramadı.

Şirketin yeni amiral gemisi, satışlarda beklenen ivmeyi yakalayamazken, iPhone 17 ailesinin geri kalan üyeleri Samsung'u tahtından edecek bir performans sergileyerek pazarın hakimi konumuna yükseliyor.

DEĞER KAYBINDA 2022'DEN BERİ BİR İLK

Üretiminin durdurulduğu konuşulan iPhone Air modeline yönelik talep neredeyse yok denecek kadar az. SellCell tarafından paylaşılan verilere göre, cihaz piyasaya sürüldüğü ilk on hafta içinde değerinin yüzde 47,7'sini kaybetti.

Bahsi geçen oran, 2022 yılından beri piyasaya sürülen herhangi bir iPhone modeli için görülen en yüksek değer kaybı olarak kayıtlara geçti. Bu durum, özellikle yüksek kapasiteli varyantlara sahip kullanıcılar için daha da vahim bir hal alırken, 1 TB’lık sürüm en hızlı değer kaybeden model oldu.

PRO MODELLERİ DEĞERİNİ KORUYOR

Veriler incelendiğinde, iPhone 17 ailesinin tamamı on haftalık süreçte ortalama yüzde 34,6 oranında değer kaybetti. iPhone 16 ve iPhone 14 modellerinde değer kaybı yüzde 39 ve yüzde 36,6 seviyelerindeydi. Ancak zirve hâlâ, aynı dönemde yalnızca yüzde 31,9 değer kaybeden iPhone 15 serisinde bulunuyor.

iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri, serinin en yüksek ikinci el değerine sahip cihazları olarak öne çıkıyor. 256 GB depolama alanına sahip Pro Max yüzde 26,1 oranında değer kaybederken, 512 GB'lık versiyonda düşüş yüzde 30,3 seviyesinde gerçekleşti.

YÜKSEK DEPOLAMA SEÇENEKLERİ İLGİ GÖRMÜYOR

Şaşırtıcı bir şekilde 2 TB dahili hafızaya sahip en üst seviye iPhone 17 Pro Max, yüzde 41,2'lik değer kaybı yaşadı. Küresel pazarlarda yüksek depolama seçeneklerinin çok da tercih edilmediği anlaşılıyor.

Sadece 512 GB ve 1 TB'lık iPhone Air sürümleri, 2 TB'lık Pro Max'ten daha hızlı değer kaybetti. Ortalama yüzde 44,3'lük bir değer kaybı yaşayan 5,6 mm inceliğindeki cihaz, sahiplerine zor anlar yaşatacağa benziyor.

GELECEK YIL TAKAS YAPACAKLAR DİKKAT

Apple'ın 2026 yılında iPhone 18 ve iPhone Fold modellerini duyurmasıyla birlikte her yıl olduğu gibi bir takas programı başlatması bekleniyor.

iPhone Air'in hızla eriyen değeri göz önüne alındığında, cihazı günlük olarak kullanmaya devam edenlerin takas sırasında büyük bir hayal kırıklığı yaşaması muhtemel görünüyor.

2026'da model yükseltmeyi düşünen kullanıcılara, zararı en aza indirmek için şimdiden daha düşük depolama alanına sahip farklı bir iPhone 17 sürümüne geçmeleri tavsiye ediliyor.