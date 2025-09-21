Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
24°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Murat Makas

iPhone Air ve iPhone 17 Pro'da kamera sorunu

iPhone Air ve iPhone 17 Pro’nun kamerasında, özellikle parlak ışık altında çekilen fotoğraflarda siyah kare ve dalgalı çizgi hatası tespit edildi. Apple sorunu doğrulayıp yazılım güncellemesi sözü verdi.

Murat Makas
21.09.2025
21.09.2025
Yeni tanıtılan iPhone Air ve iPhone 17 Pro modellerinde, kullanıcıların canını sıkabilecek bir kamera hatası ortaya çıktı. , problemi doğruladı ve çözüm için sözü verdi.

İlk kullanıcı deneyimlerinde dikkat çeken sorun, özellikle belirli ışık koşullarında çekilen fotoğraflarda kendini gösteriyor. Fotoğraflarda siyah kareler ve beyaz dalgalı çizgiler oluştuğu rapor ediliyor.

Bu problemin ilk fark edenlerinden biri, CNN Underscored yazarı Henry Casey oldu. Casey, bir konser sırasında iPhone Air ile çektiği karelerde bozulmalar gördüğünü paylaştı.

iPhone Air ve iPhone 17 Pro’da kamera sorunu

APPLE'DAN AÇIKLAMA

Apple, yaşanan sorunun farkında olduklarını açıkladı. Şirkete göre bozulmalar yalnızca çok parlak ışık kaynaklarının (örneğin konserlerdeki LED ekranların) doğrudan kameraya yansıdığı durumlarda ortaya çıkıyor.

iPhone Air ve iPhone 17 Pro’da kamera sorunu

GÜNCELLEME YAYINLANACAK

Apple, bu hata için bir yazılım güncellemesi üzerinde çalışıyor. Ancak güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair kesin bir tarih verilmiş değil.

iPhone Air ve iPhone 17 Pro’da kamera sorunu
TGRT Haber
