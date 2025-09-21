iPhone Air ve iPhone 17 Pro’da kamera sorunu

Yeni tanıtılan iPhone Air ve iPhone 17 Pro modellerinde, kullanıcıların canını sıkabilecek bir kamera hatası ortaya çıktı. Apple, problemi doğruladı ve çözüm için yazılım güncellemesi sözü verdi.

İlk kullanıcı deneyimlerinde dikkat çeken sorun, özellikle belirli ışık koşullarında çekilen fotoğraflarda kendini gösteriyor. Fotoğraflarda siyah kareler ve beyaz dalgalı çizgiler oluştuğu rapor ediliyor.

Bu problemin ilk fark edenlerinden biri, CNN Underscored yazarı Henry Casey oldu. Casey, bir konser sırasında iPhone Air ile çektiği karelerde bozulmalar gördüğünü paylaştı.

APPLE'DAN AÇIKLAMA

Apple, yaşanan sorunun farkında olduklarını açıkladı. Şirkete göre bozulmalar yalnızca çok parlak ışık kaynaklarının (örneğin konserlerdeki LED ekranların) doğrudan kameraya yansıdığı durumlarda ortaya çıkıyor.

GÜNCELLEME YAYINLANACAK

Apple, bu hata için bir yazılım güncellemesi üzerinde çalışıyor. Ancak güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair kesin bir tarih verilmiş değil.