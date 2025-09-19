Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

iPhone 17 Türkiye'de satışa çıktı ama mağaza önleri boş kaldı

Yeni iPhone 17 modelleri Türkiye'de satışa sunuldu ancak beklenenin aksine mağaza önlerinde yoğunluk oluşmadı. Geçen yılın aksine bu yıl Türkiye'de ilgi görmeyen telefonlar, Hindistan'da ise izdihama neden oldu.

Teknoloji devi ; , iPhone 17 Pro ve iPhone Air modellerini bugün itibarıyla 'de satışa sundu. 77 bin 999 TL'lik başlangıç fiyatıyla hem Apple Store'larda hem de online mağazalarda satışları başlayan akıllı telefonlar, ülkemizde ilgi görmedi.

iPhone 17 Türkiye'de satışa çıktı ama mağaza önleri boş kaldı

MAĞAZA ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞMADI

17'nin Türkiye'de satışa çıkmasının ardından mağazalarda beklenen yoğunluk yaşanmadı. Geçtiğimiz yıl yeni iPhone modeli için mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, bu yıl aynı manzaralar görülmedi. İstanbul Bağdat Caddesi'nde bulunan Apple mağazasında, mağaza önlerinin boş kaldığı dikkat çekti.

iPhone 17 Türkiye'de satışa çıktı ama mağaza önleri boş kaldı

Öte yandan, Hindistan'da iPhone 17 için mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, izdiham nedeniyle kavga çıktığı, polis ve güvenlik görevlilerinin olaya müdahale ettiği görüldü.

Türkiye'de ise yeni model cep telefonuna vatandaşların beklenen ilgiyi göstermediği gözlendi.

