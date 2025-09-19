iPhone 17 Türkiye'de satışa çıktı ama mağaza önleri boş kaldı

Teknoloji devi Apple; iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone Air modellerini bugün itibarıyla Türkiye'de satışa sundu. 77 bin 999 TL'lik başlangıç fiyatıyla hem Apple Store'larda hem de online mağazalarda satışları başlayan akıllı telefonlar, ülkemizde ilgi görmedi.

MAĞAZA ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞMADI

17'nin Türkiye'de satışa çıkmasının ardından mağazalarda beklenen yoğunluk yaşanmadı. Geçtiğimiz yıl yeni iPhone modeli için mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, bu yıl aynı manzaralar görülmedi. İstanbul Bağdat Caddesi'nde bulunan Apple mağazasında, mağaza önlerinin boş kaldığı dikkat çekti.

Öte yandan, Hindistan'da iPhone 17 için mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, izdiham nedeniyle kavga çıktığı, polis ve güvenlik görevlilerinin olaya müdahale ettiği görüldü.

Türkiye'de ise yeni model cep telefonuna vatandaşların beklenen ilgiyi göstermediği gözlendi.