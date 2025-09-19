iPhone 17 satışa çıkar çıkmaz güncelleme aldı: Kritik hata çözüldü

Apple, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri için özel iOS 26 sürümünü (23A345) dağıtıma sundu. Kullanıcılar, telefonlarını teslim alıp kurulumu gerçekleştirdikten sonra güncellemeyi indirerek kullanıma geçebilecek.

IPHONE 17 SERİSİNE ÖZEL IOS 26 GÜNCELLEMESİ

Serinin diğer üyeleri olan iPhone 17 ve iPhone Air modelleri de çıkış tarihinde güncellenmiş yazılıma kavuşacak. Tüm modellerin kutudan 23A330 yapı numaralı iOS 26 ile çıkacağı, ancak kullanıcıların ilk kurulumdan sonra güncel sürüme yükseltme yapması gerektiği belirtildi. iPhone 17 ve iPhone Air sahipleri 23A341 sürümüne, iPhone 17 Pro serisi ise 23A345 sürümüne geçecek.

Şirket, Pro modellerine özel olarak sunulan 23A345 sürümünde hangi yeniliklerin yer aldığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak "Apple Insider" sitesinin haberine göre, sürümün ne kadar hızlı yayınlandığı göz önüne alındığında, muhtemelen kritik bir hata düzeltmesi olduğu düşünülüyor.

Apple iPhone 17 serisi, 19 Eylül Cuma (bugün) itibarıyla Türkiye dahil dünya çapında satışa sunuldu. Merak edenler için iPhone 17 özellikleri şu şekilde: