TGRT Haber
Benim Sayfam
Hava Durumu
22°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

iPhone 17 satışa çıkar çıkmaz güncelleme aldı: Kritik hata çözüldü

Bugün itibarıyla iPhone 17 serisini dünya çapında satışa sunan Apple, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri için özel olarak hazırlanan iOS 26 (23A345) güncellemesini dağıtıma sundu. Güncelleme ile kritik hata çözüldü.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.09.2025
15:48
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
15:48

, Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri için özel iOS 26 sürümünü (23A345) dağıtıma sundu. Kullanıcılar, telefonlarını teslim alıp kurulumu gerçekleştirdikten sonra güncellemeyi indirerek kullanıma geçebilecek.

IPHONE 17 SERİSİNE ÖZEL IOS 26 GÜNCELLEMESİ

Serinin diğer üyeleri olan iPhone 17 ve iPhone Air modelleri de çıkış tarihinde güncellenmiş yazılıma kavuşacak. Tüm modellerin kutudan 23A330 yapı numaralı iOS 26 ile çıkacağı, ancak kullanıcıların ilk kurulumdan sonra güncel sürüme yükseltme yapması gerektiği belirtildi. iPhone 17 ve iPhone Air sahipleri 23A341 sürümüne, iPhone 17 Pro serisi ise 23A345 sürümüne geçecek.

iPhone 17 satışa çıkar çıkmaz güncelleme aldı: Kritik hata çözüldü

Şirket, Pro modellerine özel olarak sunulan 23A345 sürümünde hangi yeniliklerin yer aldığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak "Apple Insider" sitesinin haberine göre, sürümün ne kadar hızlı yayınlandığı göz önüne alındığında, muhtemelen kritik bir hata düzeltmesi olduğu düşünülüyor.

iPhone 17 satışa çıkar çıkmaz güncelleme aldı: Kritik hata çözüldü

Apple iPhone 17 serisi, 19 Eylül Cuma (bugün) itibarıyla Türkiye dahil dünya çapında satışa sunuldu. Merak edenler için iPhone 17 özellikleri şu şekilde:

  • Super Retina XDR ekran
  • 6.3 inç (diyagonal) tam ekran OLED
  • 460 ppi yoğunlukta 2622 x 1206 piksel çözünürlük
  • Dynamic Island
  • Hep Açık ekran
  • 120 Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip ProMotion teknolojisi
  • HDR ekran
  • True Tone
  • Haptic Touch
  • 1000 nit maksimum ekran parlaklığı (tipik); 1600 nit maksimum piksel parlaklığı (HDR); 3000 nit maksimum piksel parlaklığı (açık hava); 1 nit minimum parlaklık
  • Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
  • Yansıma önleyici kaplama
  • Apple Intelligence yapay zeka
  • A19 çip
  • 48 Megapiksel Dual (Çift) Fusion Kamera Sistemi
  • 18 Megapiksel Center Stage ön kamera
  • Face ID
  • USB-C
  • 25 W’a kadar MagSafe kablosuz şarj, 25 W’a kadar Qi2 özellikli kablosuz şarj
  • Çift SIM + çift eSIM
  • iOS 26 işletim sistemi
iPhone 17 satışa çıkar çıkmaz güncelleme aldı: Kritik hata çözüldü
iOS 26 güncellemesi resmen yayınlandı: İşte destekleyen cihazlar ve gelen yenilikler
#apple
#iphone 17
#Iphone 17 Pro
#Iphone 17 Pro Max
#Ios 26
#Teknoloji
TGRT Haber
