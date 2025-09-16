Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

iOS 26 güncellemesi resmen yayınlandı: İşte destekleyen cihazlar ve gelen yenilikler

iOS 26 ve iPadOS 26, Apple tarafından WWDC 2025’te tanıtıldıktan sonra nihayet kullanıcılara sunuldu. Yeni güncelleme yalnızca iPhone 11 ve sonrası ile iPhone SE (2. nesil) modellerini desteklerken, tasarımdan yapay zekaya uzanan köklü yenilikler getiriyor. İşte tüm detaylar.

iOS 26 güncellemesi resmen yayınlandı: İşte destekleyen cihazlar ve gelen yenilikler
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.09.2025
10:36
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
12:02

ABD'li teknoloji devi , iOS 26 ve iPadOS 26 sürümlerini resmen yayınladı. Haziran ayında düzenlenen Geliştiriciler Konferansı (WWDC) kapsamında tanıtılan yeni işletim sistemleri, yaz boyunca devam eden testlerin ardından kararlı bir şekilde iPhone ve iPad sahiplerinin beğenisine sunuldu.

Peki iOS 26 işletim sistemi hangi iPhone'ları destekleyecek? Yeni iOS 26 güncellemesi ile gelen özellikler neler? Apple'ın iPhone kullanıcılarına sunduğu yenilikleri listeledik.

IOS 26 HANGİ IPHONE'LARLA UYUMLU?

iOS 26, iPhone 11 ve sonraki modeller ile iPhone SE (2. nesil) cihazlara yüklenebiliyor. iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri ise güncellemeyi alamıyor. iPadOS 26, iPadOS 18 destekli tüm iPad modellerinde kullanılabiliyor, ancak iPad (7. nesil) desteklenmiyor. Ayrıca iOS 26'ya güncellenemeyen cihazlar için iOS 18.7, iOS 16.7.12 ve iOS 15.8.5 sürümleri de yayınlandı.

IOS 26 İLE GELEN YENİLİKLER

TASARIM

iOS 26’nın en dikkat çekici yeniliği, “Liquid Glass” (Sıvı Cam) adı verilen yeni tasarım dili oldu. Gerçek camın ışık kırma ve yarı saydamlık etkilerinden ilham alan görünüm, uygulama simgelerini daha modern hale getiriyor.

Açık/koyu temalar, renkli simgeler ve animasyonlu albüm kapaklarıyla arayüz daha canlı bir hale geldi. Ayrıca fotoğraf duvar kağıtlarına 3D derinlik efekti ekleyen “uzamsal sahneler” özelliği de eklendi.

iOS 26 güncellemesi resmen yayınlandı: İşte destekleyen cihazlar ve gelen yenilikler

GÖRSEL ZEKA

Yeni (Visual Intelligence) özelliği ile herhangi bir uygulamadaki içerik hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Kullanıcılar ekrandaki içeriği vurgulayarak arayabiliyor. İçeriğe göre Google arama sonuçlarına geçebiliyor, en sık kullandığınız üçüncü taraf uygulamalardan ilgili öğeleri bulabiliyor veya ChatGPT'ye baktığınız şey hakkında soru sorabiliyorsunuz.

iOS 26 güncellemesi resmen yayınlandı: İşte destekleyen cihazlar ve gelen yenilikler

CANLI ÇEVİRİ

Mesajlar, Telefon ve FaceTime uygulamalarında gerçek zamanlı çeviri desteği geldi. Metinler, sesli konuşmalar ve FaceTime görüşmeleri anında çevrilebiliyor. AirPods kulaklıklarla farklı dilde sohbet etmek de mümkün hale geldi.

iOS 26 güncellemesi resmen yayınlandı: İşte destekleyen cihazlar ve gelen yenilikler

KAMERA

Yenilenen kamera arayüzü, fotoğraf ve video modlarına geçişi kolaylaştırıyor. ve üstü modellerde lens kirlendiğinde uyarı veren sistem, daha net çekimler yapılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca AirPods Pro (2. nesil) gibi yeni modellerle kulaklıktan deklanşöre basarak fotoğraf veya video çekilebiliyor.

iOS 26 güncellemesi resmen yayınlandı: İşte destekleyen cihazlar ve gelen yenilikler

FOTOĞRAFLAR

Fotoğraflar uygulamasında, "Kütüphane" ve "Koleksiyonlar" için ayrı sekmeler daha kolay gezinme imkanı sunuyor. Koleksiyonlar görünümü üç farklı düzen seçeneği ile özelleştirilebiliyor ve koleksiyonları daraltmak ve yeniden sıralamak mümkün. Konserler ve spor etkinlikleri gibi etkinliklerin tanınması, bir etkinliğin ayrıntılarını görmenizi ve ilgili içeriğe erişmenizi sağlıyor.

iOS 26 güncellemesi resmen yayınlandı: İşte destekleyen cihazlar ve gelen yenilikler

TELEFON

Yeni birleşik düzen sayesinde sık kullanılanlar, aramalar ve sesli mesajlar tek ekranda toplanıyor. “Arama Tarama” ile bilinmeyen numaraların kim olduğu ve neden aradığı, telefon çalmadan önce görülebiliyor. Bilinmeyen numaralardan gelen aramaları ise otomatik olarak filtreleyecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz.

"Bekletme Yardımı", müşteri temsilcisiyle konuşurken sizin yerinize bekliyor ve temsilci hazır olduğunda sizi bilgilendirerek aramaya geri dönmenizi sağlıyor.

iOS 26 güncellemesi resmen yayınlandı: İşte destekleyen cihazlar ve gelen yenilikler

MESAJLAR

“Bilinmeyen Gönderenleri Tara” özelliğiyle rehberde olmayan kişiler ayrı bir listeye alınıyor. Konuşmalara özel arka planlar eklenebiliyor. Grup sohbetlerine de yazma göstergeleri özelliği eklendi.

iOS 26 güncellemesi resmen yayınlandı: İşte destekleyen cihazlar ve gelen yenilikler

GENMOJİ VE IMAGE PLAYGROUND

Kullanıcılar, emojileri birleştirerek veya açıklamalar ekleyerek kendi “Genmoji”lerini oluşturabiliyor. Yüz ifadeleri, saç stili ve sakal gibi detaylar kişiselleştirilebiliyor. Bu süreçte ChatGPT’den de destek alınabiliyor.

iOS 26 güncellemesi resmen yayınlandı: İşte destekleyen cihazlar ve gelen yenilikler

YENİ 'ÖNİZLEME' UYGULAMASI

PDF belgelerini görüntülemek ve düzenlemek için tasarlanan “Önizleme” uygulaması, otomatik doldurma ve belge tarama gibi gelişmiş araçlar sunuyor.

iOS 26 güncellemesi resmen yayınlandı: İşte destekleyen cihazlar ve gelen yenilikler

Diğer iOS 26 özellikleri:

  • FaceTime, son aradığınız insanlar için kişiselleştirilmiş "Kişi Posterleri" ve kaydırdığınızda oynatılan video mesajları içeren yeniden tasarlanmış açılış sayfasıyla geliyor.
  • Hatırlatma Önerileri, bir e-postayı, web sitesini, notu veya diğer metinleri "Hatırlatıcılar" uygulamasıyla paylaştığınızda, Apple Intelligence'ı kullanarak ilgili görevleri belirliyor.
  • Video konferans görüşmesi sırasında iPhone'unuzdan yüksek kaliteli ses ve video kaydedebilir, böylece en net kayıtlarla röportaj veya podcast oluşturabilirsiniz.
  • Denetim Merkezi'ndeki ses girişi seçici, web dahil olmak üzere her uygulama için doğru mikrofonu seçmeyi kolaylaştırıyor.
  • Tahmini şarj süresi, iPhone'unuzun şarj olması için ne kadar süre gerekeceğini size bildiriyor.
