Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Apple hesap edemedi: iPhone 17 Pro ve Pro Max'in teslimatı patladı

Ön siparişe açıldığı ilk saatlerde tükenen iPhone 17 serisi, yoğun taleple teslimat tarihlerini ekim ayına sarkıttı.

Apple hesap edemedi: iPhone 17 Pro ve Pro Max'in teslimatı patladı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 17:39

’ın yeni serisi iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Air için süreci 12 Eylül’de başladı. Cihazların teslimatları ise 19 Eylül’den itibaren yapılacak. Ancak yoğun talep nedeniyle bazı modeller, satışa açıldıktan kısa süre sonra tükendi.

Apple'ın resmi teslimat tahminlerine göre, şu anda verilen Pro siparişlerinin çoğu, çıkış tarihi olan 19 Eylül’ün ardından yaklaşık bir ay gecikmeli olarak, ekim ortasında teslim edilebilecek. Ön siparişlerin başladığı ilk saatin sonunda bile tüm modeller için tahmini teslimat tarihleri 7–14 Ekim aralığına kaymıştı.

Apple hesap edemedi: iPhone 17 Pro ve Pro Max'in teslimatı patladı

MAĞAZADAN TESLİMATLARDA SORUN YOK

Pazartesi sabahı itibarıyla gümüş ve lacivert renkli Pro modellerinin de tükendiği, bu cihazların da ancak ekim ayında teslim edilebileceği belirtiliyor. Öte yandan, bazı kullanıcılar Apple Store üzerinden mağazadan teslim alma seçeneğiyle cihazlarına daha erken ulaşabiliyor.

Diğer modellerde de benzer şekilde teslimat tarihleri öne çekilemezken, iPhone 17 için çoğu seçenekte 30 Eylül–7 Ekim aralığı gösteriliyor. iPhone 17 Air modellerinde ise hâlâ geniş bir stok bulunuyor ve bazı renkler için 19 Eylül teslimat tarihi geçerli.

Apple hesap edemedi: iPhone 17 Pro ve Pro Max'in teslimatı patladı

analisti Ming-Chi Kuo, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “iPhone 17 serisi için ilk hafta sonu ön sipariş talebi, geçen yılki iPhone 16 serisini geride bıraktı” ifadelerini kullandı.

#Teknoloji
