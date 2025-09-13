Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Yasemin Güldemir

iPhone 17 serisinin pil değişim ve tamir ücretleri belli oldu

Apple, yeni iPhone 17 serisi ve iPhone Air için pil değişim ve onarım fiyatlarını açıkladı. Güncellenen liste, batarya değişiminden ekran tamirine kadar birçok kalemi kapsıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
iPhone 17 serisinin pil değişim ve tamir ücretleri belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 13:19
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 14:04

PİL DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

Türkiye’nin resmi listesine göre modeller için pil değişim fiyatları şöyle:

17: 4.799 TL

iPhone 17 Pro: 5.799 TL

iPhone 17 Pro Max: 5.799 TL

iPhone Air: 5.799 TL

Kullanıcıların en çok talep ettiği servis işlemlerinden biri olan pil değişimi, artık yeni modellerde bu rakamlarla yapılacak.

iPhone 17 serisinin pil değişim ve tamir ücretleri belli oldu

EKRAN DEĞİŞİMİ VE KAMERA TAMİRİ

Pil değişiminin dışında, Apple’ın servis ücretleri listesinde ekran ve kamera onarımları da güncellendi.

Ekran değişimi: iPhone 17 ve Pro modellerinde 15.999 TL, Pro Max’te 18.499 TL.

Arka kamera değişimi: iPhone 17 ve Air için 8.299 TL, Pro ve Pro Max için 12.499 TL.

iPhone 17 serisinin pil değişim ve tamir ücretleri belli oldu

AĞIR HASAR ÜCRETLERİ

Ciddi darbe veya çoklu hasarların onarım bedeli ise oldukça yüksek.

iPhone 17: 50.999 TL

iPhone 17 Pro: 66.499 TL

iPhone 17 Pro Max: 73.999 TL

iPhone Air: 58.999 TL

iPhone 17 serisinin pil değişim ve tamir ücretleri belli oldu

FİYATLAR DEĞİŞEBİLİR

Apple, bu ücretlerin tahmini olduğunu ve cihazın durumuna göre artabileceğini belirtiyor. Örneğin kamera değişiminde kasada eğilme veya ek hasar varsa, sadece kamera değişimi mümkün olmayabiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en pahalı iPhone 17'si Türkiye'de satılıyor: Amerika fiyatını ikiye katladı
ETİKETLER
#apple
#iphone
#servis ücreti
#Pil Değişimi
#Ekran Değişimi
#Kamera Tamiri
#Ağır Hasar
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.