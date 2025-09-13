iPhone 17 serisinin pil değişim ve tamir ücretleri belli oldu

PİL DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

Apple Türkiye’nin resmi listesine göre modeller için pil değişim fiyatları şöyle:

iPhone 17: 4.799 TL

iPhone 17 Pro: 5.799 TL

iPhone 17 Pro Max: 5.799 TL

iPhone Air: 5.799 TL

Kullanıcıların en çok talep ettiği servis işlemlerinden biri olan pil değişimi, artık yeni modellerde bu rakamlarla yapılacak.

EKRAN DEĞİŞİMİ VE KAMERA TAMİRİ

Pil değişiminin dışında, Apple’ın servis ücretleri listesinde ekran ve kamera onarımları da güncellendi.

Ekran değişimi: iPhone 17 ve Pro modellerinde 15.999 TL, Pro Max’te 18.499 TL.

Arka kamera değişimi: iPhone 17 ve Air için 8.299 TL, Pro ve Pro Max için 12.499 TL.

AĞIR HASAR ÜCRETLERİ

Ciddi darbe veya çoklu hasarların onarım bedeli ise oldukça yüksek.

iPhone 17: 50.999 TL

iPhone 17 Pro: 66.499 TL

iPhone 17 Pro Max: 73.999 TL

iPhone Air: 58.999 TL

FİYATLAR DEĞİŞEBİLİR

Apple, bu ücretlerin tahmini olduğunu ve cihazın durumuna göre artabileceğini belirtiyor. Örneğin kamera değişiminde kasada eğilme veya ek hasar varsa, sadece kamera değişimi mümkün olmayabiliyor.