25°
Dünyanın en pahalı iPhone 17'si Türkiye'de satılıyor: Amerika fiyatını ikiye katladı

Apple'ın yeni iPhone 17 modelinin dünyada en pahalı satıldığı ülke Türkiye oldu. Amerika'da 799 dolardan başlayan fiyatlar, Türkiye'de vergiler ve döviz kuru farkıyla birlikte iki kattan fazla artarak 78 bin TL'ye çıkıyor.

Dünyanın en pahalı iPhone 17'si Türkiye'de satılıyor: Amerika fiyatını ikiye katladı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 14:31

'ın 9 Eylül'de tanıttığı ve 12 Eylül'de satışa sunacağı yeni akıllı telefonu iPhone 17, dünya genelinde en pahalı 'de satılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 799 dolar başlangıç fiyatına sahip cihaz, Türkiye'de dört ayrı verginin yanı sıra dolar/TL kuru ve ek ücretler sebebiyle oldukça yüksek fiyatlara ulaşıyor.

IPHONE 17 TÜRKİYE'DE 4 BİN DOLARA MERDİVEN DAYADI

Türkiye'de 'nin 256 GB'lık versiyonu 77 bin 999 TL, 512 GB versiyonu da 89 bin 999 TL etiketiyle satılıyor. "iPhone Worldwide" sitesine göre, bu fiyatlar güncel kur üzerinden sırasıyla 1.889 dolar ve 3 bin 716 dolara denk geliyor.

Dünyanın en pahalı iPhone 17'si Türkiye'de satılıyor: Amerika fiyatını ikiye katladı

Yani iPhone 17, Türkiye'de dolar bazında Amerika fiyatının iki katından fazla bir ücretle tüketicilere sunuluyor.

Apple'ın en ince akıllı telefonu olarak lanse ettiği iPhone Air modelinde de tablo aynı. Cihazın 97 bin 999 TL'lik başlangıç fiyatı 2 bin 373 dolara karşılık geliyor. Brezilya önceden iPhone'un en pahalı satıldığı ülke konumundaydı. Ancak Güney Amerika ülkesi iPhone Air'in 1.941 dolar olmasıyla Türkiye'nin gerisine düştü.

Dünyanın en pahalı iPhone 17'si Türkiye'de satılıyor: Amerika fiyatını ikiye katladı

Diğer modellerde de durum aynı. iPhone 17 Pro, dolar bazında 3 bin 197 dolara (131 bin 999 TL), 17 Pro Max ise 4 bin 93 dolara (168 bin 999 TL) satılıyor.

Türkiye'de cep telefonlarından alınan vergiler; Kültür Bakanlığı payı (yüzde 1), TRT bandrolü (yüzde 12), ÖTV (yüzde 50) ve KDV (yüzde 20) şeklinde bulunuyor.

