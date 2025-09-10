Ücretli olacak denmişti ama... Apple, iPhone kullanıcılarına müjdeyi verdi

Apple, iPhone 17 ve iPhone 17 Pro modellerinin duyurularında yer alan bir dipnotta, iPhone 14 ve iPhone 15 kullanıcılarına uydu bağlantı özelliklerine bir yıl daha ücretsiz erişim imkanı tanıdığını duyurdu.

Şirket, uzatmanın detaylarını şu şekilde açıkladı:

"Apple mevcut iPhone 14 ve iPhone 15 kullanıcıları için uydu özelliklerine ücretsiz erişimin süresini bir yıl daha uzatıyor. Bu ücretsiz deneme süresi, aygıtlarını Apple’ın uydu özelliklerini destekleyen bir ülkede 9 Eylül 2025 saat 22:00’den önce etkinleştiren iPhone 14 ve iPhone 15 kullanıcıları için uzatılacak."

IPHONE'UN UYDU BAĞLANTI ÖZELLİĞİ 2026'YA KADAR ÜCRETSİZ

Apple, uydu üzerinden Acil SOS hizmetini ilk olarak Kasım 2022'de iPhone 14 serisiyle birlikte piyasaya sürmüştü. Özelliğin ilk iki yıl boyunca ücretsiz olacağını belirtmişti. Ancak 2023 yılında, mevcut iPhone 14 kullanıcıları için süre 1 yıl uzatılmıştı ve hizmetin Kasım 2025 tarihinde ücretli hale gelmesi bekleniyordu.

Artık iPhone 14 ve iPhone 15 kullanıcıları uydu bağlantısı özelliğini Kasım 2026'ya kadar ücretsiz bir şekilde kullanabilecek.

Geçen yıl iOS 18 ile Apple, şebeke dışındayken arkadaşlara veya aileye mesaj göndermenizi sağlayan uydu mesajlaşma özelliklerini genişletmişti. Şirket yeni Apple Watch Ultra 3'te de uydu bağlantı özelliklerinin olacağını duyurdu.