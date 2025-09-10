Menü Kapat
Canlı Yayın
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Ücretli olacak denmişti ama... Apple, iPhone kullanıcılarına müjdeyi verdi

iPhone sahiplerinin Kasım 2025'ten itibaren parayla kullanabileceği bir özellik, Apple'ın sürpriz kararıyla 1 yıl boyunca bedava olacak. İşte detaylar.

Ücretli olacak denmişti ama... Apple, iPhone kullanıcılarına müjdeyi verdi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 15:57

Apple, iPhone 17 ve iPhone 17 Pro modellerinin duyurularında yer alan bir dipnotta, ve kullanıcılarına uydu bağlantı özelliklerine bir yıl daha ücretsiz erişim imkanı tanıdığını duyurdu.

Şirket, uzatmanın detaylarını şu şekilde açıkladı:

"Apple mevcut iPhone 14 ve iPhone 15 kullanıcıları için uydu özelliklerine ücretsiz erişimin süresini bir yıl daha uzatıyor. Bu ücretsiz deneme süresi, aygıtlarını Apple’ın uydu özelliklerini destekleyen bir ülkede 9 Eylül 2025 saat 22:00’den önce etkinleştiren iPhone 14 ve iPhone 15 kullanıcıları için uzatılacak."

Ücretli olacak denmişti ama... Apple, iPhone kullanıcılarına müjdeyi verdi

IPHONE'UN UYDU BAĞLANTI ÖZELLİĞİ 2026'YA KADAR ÜCRETSİZ

Apple, uydu üzerinden Acil SOS hizmetini ilk olarak Kasım 2022'de iPhone 14 serisiyle birlikte piyasaya sürmüştü. Özelliğin ilk iki yıl boyunca ücretsiz olacağını belirtmişti. Ancak 2023 yılında, mevcut iPhone 14 kullanıcıları için süre 1 yıl uzatılmıştı ve hizmetin Kasım 2025 tarihinde ücretli hale gelmesi bekleniyordu.

Artık iPhone 14 ve iPhone 15 kullanıcıları uydu bağlantısı özelliğini Kasım 2026'ya kadar ücretsiz bir şekilde kullanabilecek.

Ücretli olacak denmişti ama... Apple, iPhone kullanıcılarına müjdeyi verdi

Geçen yıl iOS 18 ile Apple, şebeke dışındayken arkadaşlara veya aileye mesaj göndermenizi sağlayan uydu mesajlaşma özelliklerini genişletmişti. Şirket yeni Apple Watch Ultra 3'te de uydu bağlantı özelliklerinin olacağını duyurdu.

