Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Apple'ın en ince telefonu iPhone 17 Air tanıtıldı! İşte iPhone 17 özellikleri ve fiyatı

Apple'ın yeni iPhone 17 serisini tanıttığı Awe Dropping etkinliği gerçekleşti. "Awe Dropping" adı verilen iPhone 17 lansmanı kapsamında firmanın en ince akıllı telefonu iPhone 17 Air karşımıza çıktı. İşte merakla beklenen yeni iPhone 17 serisinin tasarımı, teknik özellikleri ve fiyatları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Apple'ın en ince telefonu iPhone 17 Air tanıtıldı! İşte iPhone 17 özellikleri ve fiyatı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 20:50
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 21:52

devi 'ın merakla beklenen eylül ayı etkinliği dikkat çekici ürün duyurularıyla başladı. "Awe Dropping" lansmanında teknoloji dünyasının en çok beklediği yeni ürünler arasında bulunan serisi ile birlikte iPhone 17 Air resmi olarak tanıtıldı. Apple CEO'su Tim Cook tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başlayan etkinliği iPhone hayranları heyecanla takip etti.

IPHONE 17 ÖZELLİKLERİ İLE TANITILDI

Geçen yılın iPhone 16 modelindeki 6.1 inçlik ekrana kıyasla, yeni iPhone 17'nin ekran boyutu 6.3 inçe yükseltildi. Bu, iPhone 16 Pro ve iPhone 17 Pro modeliyle aynı ekran boyutuna sahip olduğu anlamına geliyor.

Apple'ın en ince telefonu iPhone 17 Air tanıtıldı! İşte iPhone 17 özellikleri ve fiyatı

256 GB depolama alanı ile başlayan yeni modelin ekranı ProMotion teknolojisi sayesinde 120Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızı sunuyor. Her zaman açık ekran (Always-on display) 1 Hz'ye kadar düşebiliyor ve kilit ekranında canlı etkinlikler ve widget'lar kalmaya devam ediyor.

iPhone 17'nin 3000 nite kadar çıkan dış mekan parlaklığına sahip ekranı, çizilmelere karşı üç kat daha dayanıklı Ceramic Shield 2 ile korunuyor. Parlaklığı azaltan ve parlak ışık koşullarında okunabilirliği artıran yedi katmanlı bir yansıma önleyici kaplama sistemine de sahip.

iPhone 17; Lavanta, Sis Mavisi, Siyah, Beyaz ve Adaçayı olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle geliyor.

Apple'ın en ince telefonu iPhone 17 Air tanıtıldı! İşte iPhone 17 özellikleri ve fiyatı

GÜÇLÜ PERFORMANS VE GELİŞTİRİLMİŞ BATARYA ÖMRÜ

Yeni A19 çipiyle güçlendirilen iPhone 17, iki performans çekirdeği ve dört verimlilik çekirdeği olmak üzere toplam altı çekirdekli bir CPU’ya ve beş çekirdekli bir GPU’ya sahip. Tüm gün süren batarya ömrü sunuyor ve iPhone 16’ya kıyasla sekiz saat daha fazla video oynatma süresi vadediyor. Sadece 10 dakikalık bir şarjla bile sekiz saatlik video oynatma süresi elde edilebiliyor.

IPHONE 17 KAMERA

Cihaz, iki kat daha büyük bir ön kameraya sahip. Yeni kare sensör tasarımı, fotoğraf çekimlerinde otomatik olarak görüş alanını ayarlayan yeni bir Center Stage özelliğini beraberinde getiriyor. Arka tarafta, her biri 48 Megapiksel çözünürlüğünde olan bir ana kamera ve ultra geniş lensten oluşan Dual Fusion kamera sistemi bulunuyor.

Apple'ın en ince telefonu iPhone 17 Air tanıtıldı! İşte iPhone 17 özellikleri ve fiyatı

IPHONE 17 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Super Retina XDR ekran
  • 6.3 inç (diyagonal) tam ekran OLED
  • 460 ppi yoğunlukta 2622 x 1206 piksel çözünürlük
  • Dynamic Island
  • Hep Açık ekran
  • 120 Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip ProMotion teknolojisi
  • HDR ekran
  • True Tone
  • Haptic Touch
  • 1000 nit maksimum ekran parlaklığı (tipik); 1600 nit maksimum piksel parlaklığı (HDR); 3000 nit maksimum piksel parlaklığı (açık hava); 1 nit minimum parlaklık
  • Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
  • Yansıma önleyici kaplama
  • Apple Intelligence yapay zeka
  • A19 çip
  • 48 Megapiksel Dual (Çift) Fusion Kamera Sistemi
  • 18 Megapiksel Center Stage ön kamera
  • Face ID
  • USB-C
  • 25 W’a kadar MagSafe kablosuz şarj, 25 W’a kadar Qi2 özellikli kablosuz şarj
  • Çift SIM + çift eSIM
  • iOS 26 işletim sistemi
Apple'ın en ince telefonu iPhone 17 Air tanıtıldı! İşte iPhone 17 özellikleri ve fiyatı

IPHONE 17 TÜRKİYE FİYATLARI

  • iPhone 17 256 GB: 77 bin 999 TL
  • iPhone 17 512 GB: 89 bin 999 TL

EN İNCE APPLE TELEFONU: IPHONE 17 AIR

Apple, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte iPhone serisine yepyeni bir üye ekledi: iPhone Air. Teknoloji devinin “şimdiye kadarki en ince iPhone” olarak tanımladığı model, yalnızca 5,6 mm kalınlığıyla dikkat çekiyor.

Apple'ın en ince telefonu iPhone 17 Air tanıtıldı! İşte iPhone 17 özellikleri ve fiyatı

Yeni cihazın gövdesi titanyumdan üretilmiş ve parlak yüzeyiyle premium bir görünüm sunuyor. Dayanıklılık tarafında da önemli bir yenilik var: Her iki yüzünde de kullanılan Ceramic Shield 2, önceki modellere kıyasla üç kat daha fazla çizilme direnci sağlıyor. Apple, iPhone Air’in bugüne kadarki en sağlam iPhone olduğunu vurguluyor.

Apple'ın en ince telefonu iPhone 17 Air tanıtıldı! İşte iPhone 17 özellikleri ve fiyatı

Ön ve arka yüzeyi kaplayan cam, sadece sağlamlığıyla değil, aynı zamanda yeni 7 katmanlı yansıma önleyici kaplamasıyla da öne çıkıyor. 6,5 inçlik Super Retina XDR ekran, ProMotion desteği ve 3.000 nit tepe parlaklığı ile bugüne kadar bir iPhone'da görülen en yüksek parlaklığı sunuyor.

Apple'ın en ince telefonu iPhone 17 Air tanıtıldı! İşte iPhone 17 özellikleri ve fiyatı

IPHONE 17 AIR 48 MEGAPİKSEL TEK KAMERAYA SAHİP

Kamera tarafında ise farklı bir yaklaşım söz konusu. Cihazda tek bir 48 Megapiksel arka kamera bulunuyor; bu kamera hem 1x hem de 2x modlarını destekliyor. Ön tarafta ise 18 Megapiksellik kamera yer alıyor. Yapay zeka destekli Center Stage özelliği, kareye giren kişi sayısına göre görüntüyü otomatik olarak ayarlıyor. Ayrıca kare sensör sayesinde telefonu döndürmeden yatay selfie çekmek mümkün.

Çift kamera desteğiyle gelen dual-capture video özelliği ise aynı anda hem ön hem arka kameradan kayıt alabiliyor.

Apple'ın en ince telefonu iPhone 17 Air tanıtıldı! İşte iPhone 17 özellikleri ve fiyatı

Donanım tarafında iPhone Air, Apple’ın yeni A19 Pro çipi ile güçlendirilmiş. Altı çekirdekli CPU’ya sahip çip, ikinci nesil Dinamik Önbellekleme ve geliştirilmiş GPU özellikleriyle performans artışı sağlıyor. Bağlantı tarafında iki kat daha hızlı C1X modem ve Wi-Fi 7, Bluetooth, Thread teknolojilerini bir araya getiren özel N1 çipi dikkat çekiyor.

Cihazın yalnızca eSIM desteklemesi de öne çıkan yeniliklerden biri.

Apple'ın en ince telefonu iPhone 17 Air tanıtıldı! İşte iPhone 17 özellikleri ve fiyatı

'PLUS' TARİHE KARIŞTI

Apple, iPhone Air’in seride “Plus” modelinin yerini aldığını ve iPhone 17 ile iPhone 17 Pro arasında konumlandırıldığını açıkladı. Yeni model, Uzay Siyahı, Bulut Beyazı, Açık Altın ve Gök Mavisi renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Apple iPhone Air ile birlikte cihaz için özel olarak geliştirilmiş aksesuarlarını da duyurdu. Ultra ince tasarıma uyum sağlayacak aksesuarlar arasında şeffaf kılıf, tampon aksesuarları ve çapraz askı kayışı bulunuyor.

Apple'ın en ince telefonu iPhone 17 Air tanıtıldı! İşte iPhone 17 özellikleri ve fiyatı

Yeni şeffaf kılıf yalnızca 1 mm'den daha ince yapısıyla dikkat çekiyor ve Frost ile Shadow olmak üzere iki farklı renkte satışa sunulacak. Cihazın kenarlarını saran hafif tampon aksesuarları ise iPhone Air’in gövdesiyle uyumlu olacak şekilde Uzay Siyahı, Bulut Beyazı, Açık Altın ve Gök Mavisi renk seçeneklerine sahip olacak.

Apple’ın tanıttığı bir diğer aksesuar ise çapraz askı kayışı. Doğrudan tampon aksesuarına bağlanan bu kayış da cihazla uyumlu renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Apple'ın en ince telefonu iPhone 17 Air tanıtıldı! İşte iPhone 17 özellikleri ve fiyatı

IPHONE 17 AIR TÜRKİYE FİYATLARI

  • iPhone 17 Air 256 GB: 97 bin 999 TL
  • iPhone 17 Air 512 GB: 109 bin 999 TL
  • iPhone 17 Air 1 TB: 121 bin 999 TL
Apple'ın en ince telefonu iPhone 17 Air tanıtıldı! İşte iPhone 17 özellikleri ve fiyatı

IPHONE 17 AIR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Super Retina XDR ekran
  • 6.5 inç (diyagonal) tam ekran OLED
  • 460 ppi yoğunlukta 2736 x 1260 piksel çözünürlük
  • Dynamic Island
  • Hep Açık ekran
  • 120 Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip ProMotion teknolojisi
  • HDR ekran
  • True Tone
  • Haptic Touch
  • 1000 nit maksimum ekran parlaklığı (tipik); 1600 nit maksimum piksel parlaklığı (HDR); 3000 nit maksimum piksel parlaklığı (açık hava); 1 nit minimum parlaklık
  • Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
  • Yansıma önleyici kaplama
  • Apple Intelligence yapay zeka desteği
  • A19 Pro çip
  • 48 Megapiksel Fusion Ana Kamera, 18 Megapiksel Center Stage ön kamera
  • Face ID
  • USB-C
  • 20 W’a kadar MagSafe kablosuz şarj, 20 W’a kadar Qi2 kablosuz şarj
  • Çift eSIM (fiziksel SIM kartlarla uyumlu değil)
Apple'ın en ince telefonu iPhone 17 Air tanıtıldı! İşte iPhone 17 özellikleri ve fiyatı

IPHONE 17 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri 12 Eylül'de ön siparişe açılacak. 19 Eylül'de ise satışa sunulacağı duyuruldu.

ETİKETLER
#Teknoloji
#apple
#iphone 17
#Mobil Telefon
#Yeni Ürün
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.