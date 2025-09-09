Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Türkiye fiyatları resmen açıklandı! Dudak uçuklatıyor

Apple, yaklaşık bir yıldır beklenen duyuruyu yaparak iPhone 17 serisini tanıttı. 2025 ve 2026'nın en güçlü akıllı telefonlarından biri olarak görülen yeni seri; iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinden oluşuyor. İşte iPhone 17'nin fiyatı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Türkiye fiyatları resmen açıklandı! Dudak uçuklatıyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 21:24
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 21:30

, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerini resmen duyurdu. 12 Eylül Cuma gününden itibaren ön sipariş veren müşteriler, 19 Eylül'de ilk iPhone'larını teslim almaya başlayacak. Peki iPhone 17 kaç TL? Serinin en tepe modeli olan iPhone 17 Pro Max fiyat ne kadar açıklandı?

Apple Türkiye'nin internet sitesinden alınan bilgiye göre, serinin en alt modeli olan iPhone 17'nin başlangıç fiyatı ... TL. Bir üst seviye iPhone 17 Air minimum ... TL'ye satılıyor. Profesyonellere hitap eden iPhone 17 Pro fiyatı ... TL'den başlarken, Pro Max ise ... TL'ye raflarda yer alacak.

İşte kalem kalem iPhone 17 ve 17 Pro modellerinin fiyatları...

IPHONE 17 VE IPHONE 17 AIR TÜRKİYE FİYATLARI

  • iPhone 17 256 GB - 77 bin 999
  • iPhone 17 512 GB - 89 bin 999
  • iPhone 17 Air 256 GB - 97 bin 999 TL
  • iPhone 17 Air 512 GB - 109 bin 999
  • iPhone 17 Air 1 TB: 121 bin 999 TL
iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Türkiye fiyatları resmen açıklandı! Dudak uçuklatıyor

IPHONE 17 PRO VE PRO MAX TÜRKİYE FİYATLARI

  • iPhone 17 Pro 256 GB - 107 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro 512 GB - 119 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro 1 TB - 131 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro Max 256 GB - 119 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro Max 512 GB - 131 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro Max 1 TB - 143 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro Max 2 TB - 168 bin 999 TL
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Apple'ın en ince telefonu iPhone 17 Air tanıtıldı! İşte iPhone 17 özellikleri ve fiyatı
ETİKETLER
#Teknoloji
#apple
#iphone 17
#Iphone 17 Pro
#Iphone 17 Pro Max
#Iphone 17 Air
#Yeni Telefon
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.