iPhone 17 vs. iPhone 16: Yeni modele 78 bin TL vermeye değer mi?

Apple merakla beklenen iPhone 17 serisini 9 Eylül Salı günü tanıttı. Tabii "iPhone 17 ile iPhone 16 arasında ne fark var?" diye merak eden kullanıcılar iPhone 17 vs. iPhone 16 karşılaştırma konusunu araştırmaya başladı. Karşılaştırmaya geçmeden önce, iPhone 17 ailesi toplam 4 versiyondan oluşuyor:

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Serinin en üst düzey modelleri: iPhone 17 Pro ve Pro Max, teknik özellikler bakımından iPhone 17'den farklı. Rehberimizde yalnızca standart iPhone 17 modeli ile geçen yıl tanıtılan iPhone 16'yı karşılaştırıp, Pro'ları dahil etmeyeceğiz.

iPhone 17

IPHONE 17 VS. IPHONE 16: TEKNİK ÖZELLİK FARKLARI

Kabaca anlatmak gerekirse: iPhone 17 alıştığımız şekilde daha iyi işlemci, iPhone 16'daki gibi dikey arka kamera düzeni, Apple Intelligence yapay zeka desteği, 120Hz ProMotion ekran teknolojisi gibi birbirinden ilgi çekici özelliklerle donatıldı.

iPhone 17'nin Türkiye fiyatı ise 77 bin 999 TL'den başlıyor. Tabii bu tutar 256 GB'lık model için geçerli. 512 GB isteyenlerin ödemesi gereken ücret 89 bin TL olarak belirlendi. Serinin en tepe modeli olan iPhone 17 Pro Max'in fiyatı ise 119 bin 999 TL ile 169 bin 999 TL arasında değişiyor.

Akıllardaki tek soru: iPhone 17 ile iPhone 16 arasında ne fark var? iPhone 17'ye geçmeye değer mi? Her iki modeli de enine boyuna inceleyeceğiz.

iPhone 17

APPLE İNADINI KIRDI: IPHONE 17'NİN EKRANI ARTIK 120HZ

Ön ve arka taraftan bakıldığında iPhone 17, tasarım açısından iPhone 16 ile neredeyse birebir aynı gibi görünüyor. Ancak yeni model, 120Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip ProMotion ekranıyla, 60Hz'lik selefinden ayrışıyor. Konuya hakim olmayanlar için: ekranın yenileme hızı arttıkça sistem arayüzünün ve uygulamaların akıcılığı da artar.

120Hz'lik bir ekran deyim yerindeyse yağ gibi akarken, 60Hz'lik bir ekrana baktığınızda sanki telefon donuyormuş gibi bir hissiyata kapılabilirsiniz. Bu anlamda iPhone 17'nin ekranı, iPhone 16'ya kıyasla kesinlikle büyük bir sıçrama olarak karşımızda duruyor.

iPhone 17 dış mekan kullanımı için parlak bir ekran, daha keskin 18 Megapiksel ön kamera, daha uzun pil ömrü ve daha hızlı şarj ile geliyor. Ayrıca yükseltilmiş bir ultra geniş kamera da bulunuyor. Birçok kullanıcı için bu güncellemeler iPhone 17'yi geçmeye değer kılıyor. Tabii Pro'daki telefoto kamerasına ihtiyaç duymuyorsanız.

iPhone 16

TASARIM VE BOYUT

iPhone 16, Apple'ın tanıdık alüminyum cam tasarımına ve ön tarafta Ceramic Shield koruma tabakasına sahipti. Apple iPhone 17'yi "çizilmelere karşı üç kat daha dirençli olduğu belirtilen" Ceramic Shield 2 teknolojisiyle donattı. Ancak Air ve Pro modellerinin aksine Ceramic Shield 2 tabakası arka tarafta bulunmuyor.

Söylentilerin aksine iPhone 17 biraz daha büyük ve ağır; daha ince çerçevelerle çevrili 6.3 inçlik ekran ile geliyor. Merak edenler için;

iPhone 17'nin renk seçenekleri şu şekilde:

Siyah

Lavanta

Sis Mavisi

Ada Çayı

Beyaz

iPhone 17 renkleri

iPhone 16 ise şu renklerle çıkmıştı:

Laciverttaş

Deniz Mavisi

Pembe

Beyaz

Siyah

iPhone 16 renkleri

PERFORMANS VE YAZILIM

iPhone 17, daha verimli ve sürdürülebilir performans için optimize edilmiş A19 çipiyle güçlendiriliyor. Her iki cihaz da 8 GB RAM ile çalışıyor. Ancak yeni modelde en düşük depolama alanı seçeneği 256 GB'a yükseltildi (iPhone 16'da bu rakam 128 GB idi). Ayrıca beklentilerin aksine iPhone 17'nin yurt dışı fiyatına zam gelmedi. Selefi gibi 799 dolara satılıyor.

Yazılım tarafında, her iki model de iOS 26 ile çalışıyor. Yeni “Liquid Glass” tasarım dili, Canlı Çeviri, Arama Filtreleme ve cihaz içi yapay zeka ile çalışan Apple Intelligence özelliklerini kullanıma sunuyor.

iPhone 17 Pro

KAMERA

iPhone 16'da dikey kamera düzenine geçilmişti fakat iPhone 15 ile aynı 48 Megapiksel ana kamera ve 12 Megapiksel ultra geniş lens özelliklerine sahipti. iPhone 17 ise ultra geniși 48 Megapiksel seviyesine yükselterek daha keskin detaylar ve daha iyi makro çekim performansı vadediyor. Pro modellerde de 48 Megapiksel ultra geniş kamera yer alıyor.

Ön tarafta da büyük bir değişiklik var: iPhone 17, 18 Megapiksel Center Stage ön kamera ile geliyor. Daha geniş görüş alanı, daha stabil 4K HDR video çekim kabiliyeti ve aynı anda ön ve arka kamerayla kayıt yapmayı sağlayan Dual Capture özelliği mevcut.

iPhone 17 Pro

PİL ÖMRÜ VE ŞARJ

Apple, iPhone 17 için 30 saatlik video oynatma ömrü açıkladı, iPhone 16'da bu süre 22 saatti. Şarj da daha hızlı: Apple'ın yeni 40W Dynamic Power Adapter adaptörüyle iPhone 17, yaklaşık 20 dakikada yüzde 50 şarja ulaşıyor. Kablosuz şarj 25W olarak kalıyor, ancak artık Qi2 desteği mevcut. Böylece üçüncü parti manyetik şarj cihazları da MagSafe hızlarına ulaşabiliyor.

Ancak hâlâ beklediğimiz bir özellik eksik: ters kablosuz şarj. Yeni Pro modellerde bile bu özellik yok.

iPhone 17 Pro, Air ve iPhone 17

ÖZET: IPHONE 17 ALINIR MI?

iPhone 17, standart iPhone'un uzun süredir ihtiyaç duyduğu yeniliği sonunda getirmiş: Artık 120Hz ekran için Pro model almak zorunda değilsiniz. 3000 nit dış mekan parlaklığı, 18 Megapiksel Center Stage ön kamera, daha keskin detaylar sunan 48 Megapiksel ultra geniş kamera, daha uzun pil ömrü, daha hızlı şarj ve Qi2 desteği ile standart iPhone artık gerçek bir amiral gemisi gibi hissettiriyor.

iPhone 16 ise 2025'te daha da eski görünüyor. 60Hz ekranı ve eski 12 Megapiksel ultra geniş kamerası gibi olumsuz taraflar, güçlü A18 çipine rağmen cihazı demode hissettiriyor.

Bununla birlikte çoğu kullanıcı için iPhone 17, ihtiyaç duyulan her şeyi fazlasıyla karşılıyor. Pro model almak sadece telefoto kamera veya USB 3 veri aktarım hızına ihtiyacınız varsa mantıklı. En iyi tarafı ise, Pro modellerin aksine fiyatın aynı kalması ve depolama kapasitesinin iki katına çıkması. Bu da iPhone 17'yi son yılların en iyi iPhone modeli haline getiriyor.

iPhone 17 ve iPhone 16 teknik özellik karşılaştırması:

IPHONE 17 FİYAT LİSTESİ