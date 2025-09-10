Menü Kapat
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Apple'ın en güçlü telefonu iPhone 17 Pro: İşte öne çıkan 5 yenilik

Apple yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli iPhone 17 Pro'yu yenilenen şık tasarımıyla resmen tanıttı. Peki bu telefonu özel yapan unsurlar neler? İşte iPhone 17 Pro Max'in öne çıkan 5 yeniliği.

Apple'ın en güçlü telefonu iPhone 17 Pro: İşte öne çıkan 5 yenilik
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 12:14

'ın merakla beklenen yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro Max teknoloji dünyasında büyük bir heyecanla karşılandı. Devasa bataryası ve yeni nesil A19 Pro çipinden, profesyonel kalitede kameralarına kadar birçok yenilikle gelen telefonun öne çıkan 5 özelliğini sizler için derledik.

IPHONE 17 PRO MAX'İN SAHİP OLDUĞU 5 BÜYÜK YENİLİK

17 Pro Max ön ve arka yüzünde Ceramic Shield 2 korumasına sahip yekpare alüminyum gövdesiyle her zamankinden daha sağlam. Yeni tasarımı, cihazı darbelere ve çizilmelere karşı çok daha dayanıklı hale getiriyor.

Apple'ın en güçlü telefonu iPhone 17 Pro: İşte öne çıkan 5 yenilik

Yeni bir buhar odası soğutma sistemine sahip A19 Pro çipiyle güçlendirilen telefon, uzun süreli oyun, video düzenleme ve yapay zeka yükleri için tasarlandı. Bu sayede performans düşüşü minimum seviyede, en ağır görevleri bile kolayca yerine getirebiliyor.

iPhone 17 Pro Max, üç arka kamerasının da 48 Megapiksel olmasıyla dikkat çekiyor. Kameralar arasında, 4x optik yakınlaştırma (Apple Fusion ile 8x'e kadar, dijital olarak ise 48x'e kadar) sunan telefoto lens de bulunuyor. Ayrıca 18 Megapiksel çözünürlüğündeki ön artık Center Stage özelliğini destekliyor.

Apple'ın en güçlü telefonu iPhone 17 Pro: İşte öne çıkan 5 yenilik

Apple telefona ProRes RAW video çekim ve Genlock desteği ekledi. Bu özellikler, profesyonel film yapımı için kapıları aralayarak, iPhone'u doğrudan bir prodüksiyon aracı haline getiriyor.

iPhone 17 Pro Max, bugüne kadarki en büyük iPhone bataryasına sahip. Cihaz, aynı zamanda bir ilk olarak 2 TB depolama seçeneğiyle geliyor. Etkileyici özelliklerin yanında, Kozmik Turuncu adlı yepyeni bir renk seçeneği de sunuluyor.

Apple'ın en güçlü telefonu iPhone 17 Pro: İşte öne çıkan 5 yenilik

IPHONE 17 PRO FİYAT LİSTESİ

  • iPhone 17 Pro 256 GB - 107 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro 512 GB - 119 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro 1 TB - 131 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro Max 256 GB - 119 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro Max 512 GB - 131 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro Max 1 TB - 143 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro Max 2 TB - 168 bin 999 TL
iPhone 17 vs. iPhone 16: Yeni modele 78 bin TL vermeye değer mi?
Apple'ın en ince telefonu iPhone 17 Air tanıtıldı! İşte iPhone 17 özellikleri ve fiyatı
iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Türkiye fiyatları resmen açıklandı! Dudak uçuklatıyor
ETİKETLER
#Teknoloji
#akıllı telefon
#apple
#iphone
#kamera
#batarya
#Yeni Iphone
#Telefon Geri Dönüşümü
#Iphone 17 Pro Max
#Akıllıtelefon
#Iphone 17 Pro Max
#Teknoloji
