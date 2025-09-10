Apple'ın en güçlü telefonu iPhone 17 Pro: İşte öne çıkan 5 yenilik

Apple'ın merakla beklenen yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro Max teknoloji dünyasında büyük bir heyecanla karşılandı. Devasa bataryası ve yeni nesil A19 Pro çipinden, profesyonel kalitede kameralarına kadar birçok yenilikle gelen telefonun öne çıkan 5 özelliğini sizler için derledik.

IPHONE 17 PRO MAX'İN SAHİP OLDUĞU 5 BÜYÜK YENİLİK

iPhone 17 Pro Max ön ve arka yüzünde Ceramic Shield 2 korumasına sahip yekpare alüminyum gövdesiyle her zamankinden daha sağlam. Yeni tasarımı, cihazı darbelere ve çizilmelere karşı çok daha dayanıklı hale getiriyor.

Yeni bir buhar odası soğutma sistemine sahip A19 Pro çipiyle güçlendirilen telefon, uzun süreli oyun, video düzenleme ve yapay zeka yükleri için tasarlandı. Bu sayede performans düşüşü minimum seviyede, en ağır görevleri bile kolayca yerine getirebiliyor.

iPhone 17 Pro Max, üç arka kamerasının da 48 Megapiksel olmasıyla dikkat çekiyor. Kameralar arasında, 4x optik yakınlaştırma (Apple Fusion ile 8x'e kadar, dijital olarak ise 48x'e kadar) sunan telefoto lens de bulunuyor. Ayrıca 18 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kamera artık Center Stage özelliğini destekliyor.

Apple telefona ProRes RAW video çekim ve Genlock desteği ekledi. Bu özellikler, profesyonel film yapımı için kapıları aralayarak, iPhone'u doğrudan bir prodüksiyon aracı haline getiriyor.

iPhone 17 Pro Max, bugüne kadarki en büyük iPhone bataryasına sahip. Cihaz, aynı zamanda bir ilk olarak 2 TB depolama seçeneğiyle geliyor. Etkileyici özelliklerin yanında, Kozmik Turuncu adlı yepyeni bir renk seçeneği de sunuluyor.

IPHONE 17 PRO FİYAT LİSTESİ