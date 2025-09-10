Menü Kapat
Hava Durumu
26°
iPhone 17 özellikleri nelerdir? Renkleri ve batarya kapasitesi açıklandı

iPhone 17 yeni özellikleri, kamera, batarya kapasitesi, renkleri ile dikkat çekti. Apple, “Awe Dropping” etkinliğinde merakla beklenen iPhone 17 serisini tanıttı. Yeni aile; iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinden oluşuyor. İşte iPhone 17’nin iPhone 16 ile karşılaştırmalı özellikleri…

iPhone 17 özellikleri nelerdir? Renkleri ve batarya kapasitesi açıklandı
, serisini resmi olarak tanıttı. Yeni modeller tasarım, ekran, ve kamera tarafında farklı iyileştirmelerle geldi.

İPHONE 16 VS İPHONE 17 KARŞILAŞTIRMASI

serisiyle kıyaslandığında iPhone 17 modellerinde ekran, işlemci ve ön kamera tarafında dikkat çeken değişiklikler bulunuyor. iPhone 16, 60 Hz ekran ile kullanıcıların eleştirisini alırken, iPhone 17 serisi 120 Hz OLED ekran ile satışa sunuldu. Yeni ekran aynı zamanda ProMotion ve Hep Açık ekran özelliklerini de beraberinde getirdi. Ekran boyutunda da artış yaşandı ve 6.1 inç seviyesinden 6.3 inç seviyesine çıkıldı. Bununla birlikte dayanıklılık açısından Ceramic Shield 2 teknolojisiyle çizilmelere karşı üç kat daha fazla koruma sağlandığı açıklandı.

iPhone 17 özellikleri nelerdir? Renkleri ve batarya kapasitesi açıklandı

Performans kısmında ise 16’daki A18 işlemci yerine iPhone 17’de A19 yongasına geçiş yapıldı. A19 işlemcisi TSMC’nin N3P üretim sürecinden çıktı ve yüzde 20 daha hızlı GPU performansı sundu. iPhone 17 serisi ayrıca 18 MP ön kamera ile geliyor. Önceki nesilde 12 MP olan ön kamera, daha net görüntülü görüşme ve selfie imkanı sağlıyor.

iPhone 17 özellikleri nelerdir? Renkleri ve batarya kapasitesi açıklandı

İPHONE 17 VE İPHONE 17 PRO MAX BATARYA KAÇ MAH?

iPhone 17 serisi batarya tarafında iPhone 16’ya göre belirgin artışlarla geliyor. iPhone 17 modeli 3.692 mAh, iPhone Air 3.149 mAh, iPhone 17 Pro 4.252 mAh ve iPhone 17 Pro Max ise 5.088 mAh kapasiteyle tanıtıldı. Bu değerler, iPhone 16 serisine kıyasla daha uzun kullanım süresi sunuyor. 4.685 mAh iken yeni iPhone 17 Pro Max 5.088 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

iPhone 17 özellikleri nelerdir? Renkleri ve batarya kapasitesi açıklandı

Karşılaştırmalı olarak bakıldığında, iPhone 16 serisinin bataryaları daha düşük seviyedeydi. iPhone 16 3.561 mAh, iPhone 16 Plus 4.674 mAh, 3.582 mAh ve iPhone 16 Pro Max 4.685 mAh ile kullanıcıya sunulmuştu.

iPhone 17 özellikleri nelerdir? Renkleri ve batarya kapasitesi açıklandı

İPHONE 17 RENKLERİ NELER, HANGİ RENKLER VAR?

Apple, iPhone 17 serisini beş farklı renk seçeneğiyle duyurdu. Siyah, Lavanta, Sis Mavisi, Ada Çayı ve Beyaz renkleri kullanıcıların beğenisine sunuldu. Standart iPhone 17 modeli, tasarım anlamında iPhone 16 ile benzerlik gösteriyor. Ancak kullanıcılar yeni seriyle birlikte daha fazla renk seçeneğine sahip oldu.

iPhone 17 özellikleri nelerdir? Renkleri ve batarya kapasitesi açıklandı

İPHONE 17 KAMERA ÖZELLİKLERİ

iPhone 17’nin arka kameralarında büyük bir değişiklik bulunmuyor. Ana ve ultra geniş sensörler iPhone 16 ile aynı şekilde kaldı. Ancak yeni işlemci ve yazılım optimizasyonları sayesinde kamera performansında iyileştirmeler sağlandı. Kullanıcılar bu sayede daha kaliteli çekimler elde edebilecek.

iPhone 17 özellikleri nelerdir? Renkleri ve batarya kapasitesi açıklandı

Ön kamera tarafında ise önemli bir yenilik yapıldı. Yıllardır kullanılan 12 MP çözünürlüğün yerine, iPhone 17 ile birlikte 18 MP selfie kamerası geldi. Bu değişiklik, özellikle video görüşmelerinde ve selfie çekimlerinde daha net ve ayrıntılı görüntüler elde edilmesine imkan tanıyacak.

iPhone 17 özellikleri nelerdir? Renkleri ve batarya kapasitesi açıklandı

İPHONE 17 TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

iPhone 17 serisinin Türkiye çıkış tarihleri de belli oldu. Ön siparişler 12 Eylül saat 15.00 itibarıyla başlayacak. Kullanıcılar bu tarihten itibaren resmi satış kanalları üzerinden siparişlerini verebilecek.

Satışların ise 19 Eylül itibarıyla başlayacağı duyuruldu. Böylece iPhone 17 serisi, etkinlikten kısa süre sonra Türkiye’de raflarda yerini almış olacak.

iPhone 17 özellikleri nelerdir? Renkleri ve batarya kapasitesi açıklandı

İPHONE 17 TÜRKİYE'DE NEREDEN ALINIR?

iPhone 17 modelleri Apple’ın resmi internet sitesi ve Apple Store mağazaları üzerinden satın alınabilecek. Ayrıca Türkiye’deki yetkili Apple satıcıları da cihazın satışını yapacak. Bunun dışında operatörler ve online teknoloji mağazaları da iPhone 17 serisini müşterilerine sunacak.

İPHONE 17 TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKTI MI?

iPhone 17 serisi henüz satışa çıkmadı. Ön siparişler 12 Eylül’de alınacak ve 19 Eylül’den itibaren kullanıcıların eline ulaşmaya başlayacak. Dolayısıyla şu anda cihazı satın almak isteyen kullanıcılar ön sipariş tarihini beklemek zorunda.

iPhone 17 özellikleri nelerdir? Renkleri ve batarya kapasitesi açıklandı

İPHONE 17 KAÇ TL?

Apple, iPhone 17 serisinin Türkiye fiyatlarını açıkladı. iPhone 17’nin başlangıç modeli 256 GB için 77 bin 999 TL olarak belirlendi. 512 GB seçeneği ise 89 bin 999 TL’den satışa çıkacak.

iPhone Air fiyatları 97 bin 999 TL’den başlıyor. iPhone 17 Pro’nun fiyatları 107 bin 999 TL’den, iPhone 17 Pro Max ise 119 bin 999 TL’den başlıyor. En yüksek fiyatlı model, 2 TB depolama alanına sahip iPhone 17 Pro Max ve bu modelin fiyatı 168 bin 999 TL olarak açıklandı.

