Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

İkinci el elektrikli araba fiyatları benzinli modellerin altına düştü! İşte sebebi

Yurt dışında ikinci el elektrikli araba fiyatları, benzinli muadillerinin altına düştü. Uzmanlara göre bu durumun birkaç sebebi var.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İkinci el elektrikli araba fiyatları benzinli modellerin altına düştü! İşte sebebi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 17:07

İkinci el elektrikli araç pazarı, hızlı bir büyüme sinyali veriyor ve bu durum, daha önce batarya ile çalışan otomobilleri bütçeleri dışında gören tüketiciler için yeni bir "satın alınabilirlik" dönemi oluşturuyor. Birçok ikinci el modelin fiyatı, artık benzer benzinli araçlardan daha düşük seviyelere geriledi. Bu durum, yeni otomobil pazarındaki fiyat dinamiklerini tersine çevirmiş durumda.

İKİNCİ EL ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI ARTIYOR

Cox Automotive tarafından paylaşılan verilere göre, ikinci el elektrikli araç satışları temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 oranında arttı. Firmanın belirttiğine göre, ikinci el bataryalı modeller hâlâ toplam ikinci el otomobil satışlarının sadece yüzde 2'sini oluştursa da, kiralama süreleri dolan veya yeni modellerle değiştirilen elektrikli araçların sayısı giderek artıyor.

İkinci el elektrikli araba fiyatları benzinli modellerin altına düştü! İşte sebebi

Yeni elektrikli araçlar, genellikle eşdeğer benzinli modellere göre binlerce dolarlık fiyat farkıyla satılıyordu. Ancak, ikinci el araçlar için düşen değerler belirleyici bir trend haline geldi. Fiyatlar, özellikle batarya performansındaki hızlı teknolojik gelişmeler nedeniyle aşağı çekiliyor.

Sadece birkaç yıl önce, birçok elektrikli otomobil tek bir şarjla 320 kilometreden daha az menzil sunuyordu. Şimdi ise 480 kilometre menzil sunabilen modeller standart hale geldi ve yakın gelecekte 640 kilometre beklentileri, tüketici talebinin artmasına yol açıyor.

İkinci el elektrikli araba fiyatları benzinli modellerin altına düştü! İşte sebebi

UCUZ MODELLER DE İKİNCİ ELLERİN POPÜLERLİĞİNİ ARTIRDI

Daha ucuz modellerin piyasaya sürülmesi de ikinci el araç piyasası üzerinde baskı oluşturdu. Birçok otomobil üreticisi artık 40 bin doların altında elektrikli araçlar satıyor ve bu durum, eski modellerin ikinci el değerini düşürüyor. Piyasada nispeten daha uzun süredir var olan Tesla'nın, yoğunlaşan rekabet nedeniyle özellikle keskin düşüşler yaşadığı görülüyor.

Devlet teşvikleri de ikinci el elektrikli araçları daha uygun fiyatlı hale getiren unsurlar arasında görünülüyor. Örneğin ABD'li kullanıcılar, fiyatı 25 bin dolar veya daha düşük olan uygun modeller için 4 bin dolara kadar vergi indirimi talep edebiliyor. Bu teşvik programını Biden yönetimi devreye almıştı. Eylül ayında ise sona erecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yıllara meydan okuyan en sağlam 5 dizel motor! Kamyonlardan otomobillere, işte efsaneler
Volkswagen'den uygun fiyatlı elektrikli otomobiller için yeni hamle
ETİKETLER
#Ikinci El Elektrikli Araç
#Elektrikli Araç Fiyatları
#Ev Pazarı
#Batarya Teknoloji
#Araba Teşvikleri
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.