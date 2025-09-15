İkinci el elektrikli araba fiyatları benzinli modellerin altına düştü! İşte sebebi

İkinci el elektrikli araç pazarı, hızlı bir büyüme sinyali veriyor ve bu durum, daha önce batarya ile çalışan otomobilleri bütçeleri dışında gören tüketiciler için yeni bir "satın alınabilirlik" dönemi oluşturuyor. Birçok ikinci el modelin fiyatı, artık benzer benzinli araçlardan daha düşük seviyelere geriledi. Bu durum, yeni otomobil pazarındaki fiyat dinamiklerini tersine çevirmiş durumda.

İKİNCİ EL ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI ARTIYOR

Cox Automotive tarafından paylaşılan verilere göre, ikinci el elektrikli araç satışları temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 oranında arttı. Firmanın belirttiğine göre, ikinci el bataryalı modeller hâlâ toplam ikinci el otomobil satışlarının sadece yüzde 2'sini oluştursa da, kiralama süreleri dolan veya yeni modellerle değiştirilen elektrikli araçların sayısı giderek artıyor.

Yeni elektrikli araçlar, genellikle eşdeğer benzinli modellere göre binlerce dolarlık fiyat farkıyla satılıyordu. Ancak, ikinci el araçlar için düşen değerler belirleyici bir trend haline geldi. Fiyatlar, özellikle batarya performansındaki hızlı teknolojik gelişmeler nedeniyle aşağı çekiliyor.

Sadece birkaç yıl önce, birçok elektrikli otomobil tek bir şarjla 320 kilometreden daha az menzil sunuyordu. Şimdi ise 480 kilometre menzil sunabilen modeller standart hale geldi ve yakın gelecekte 640 kilometre beklentileri, tüketici talebinin artmasına yol açıyor.

UCUZ MODELLER DE İKİNCİ ELLERİN POPÜLERLİĞİNİ ARTIRDI

Daha ucuz modellerin piyasaya sürülmesi de ikinci el araç piyasası üzerinde baskı oluşturdu. Birçok otomobil üreticisi artık 40 bin doların altında elektrikli araçlar satıyor ve bu durum, eski modellerin ikinci el değerini düşürüyor. Piyasada nispeten daha uzun süredir var olan Tesla'nın, yoğunlaşan rekabet nedeniyle özellikle keskin düşüşler yaşadığı görülüyor.

Devlet teşvikleri de ikinci el elektrikli araçları daha uygun fiyatlı hale getiren unsurlar arasında görünülüyor. Örneğin ABD'li kullanıcılar, fiyatı 25 bin dolar veya daha düşük olan uygun modeller için 4 bin dolara kadar vergi indirimi talep edebiliyor. Bu teşvik programını Biden yönetimi devreye almıştı. Eylül ayında ise sona erecek.