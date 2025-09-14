Volkswagen'den uygun fiyatlı elektrikli otomobiller için yeni hamle

Volkswagen'ın elektrikli araç yolculuğu başlangıçta sancılıydı. Ancak artık Alman otomobil üreticisi oldukça iyi bir şekilde ilerliyor. Satışlar doğru yönde giderken şirket, bir sonraki elektrikli araç dalgasında dokunmatik kaydırıcıları kaldırıp fiziksel düğmelere geri döneceğini açıkladı. Ancak yenilikler sadece bununla sınırlı değil; kaputun altında da büyük geliştirmeler planlanıyor.

Geçen hafta Münih'teki IAA Mobility fuarında, Volkswagen Grubu yaklaşan uygun fiyatlı küçük elektrikli otomobillerini güçlendirecek yeni bataryalar, motorlar ve elektronikler hakkında daha fazla detay paylaştı. ID. Polo ve ID. Cross gibi modellerin Avrupa'da 25 bin eurodan daha düşük bir fiyattan başlaması bekleniyor.

YEPYENİ ELEKTRİKLİ TAHRİK SİSTEMİ

InsideEVs Germany'nin fuarda VW mühendislerinden öğrendiğine göre, Alman şirketi APP290 adını verdiği yepyeni bir elektrikli tahrik ünitesi geliştirdi. Bu motor, Skoda, Cupra ve VW gibi markaların tüm Electric Urban Car Family modellerinde kullanılacak. Şirket içinde geliştirilen yeni motor, yaklaşık 290 NM tork ve 214 beygir güç üretebilecek. Bu değerler, Chevrolet Bolt'tan daha büyük olmayacak şehir boyutundaki otomobiller için fazlasıyla yeterli.

Ayrıca Volkswagen Grubu tarafından geliştirilen bir silikon karbür (SiC) invertör ise enerji kayıplarını en aza indirmeye ve verimliliği artırmaya yardımcı olacak.

LFP BATARYALAR MALİYETİ DÜŞÜRECEK

Bataryalar konusunda Volkswagen, "birleşik hücre" adı verilen bir teknoloji geliştirdi. Şirket, dayanıklılığı ve düşük maliyetiyle bilinen lityum demir fosfat (LFP) bataryaları kullanarak maliyetleri mümkün olduğunca düşük tutmayı planlıyor.

Küçük elektrikli otomobillerin kullanılan LFP bataryanın kapasitesi 38 kWh olacak, ayrıca nikel manganez kobalt (NMC) kimyasına sahip daha büyük, 56 kWh'lik bir batarya da sunulacak. Her iki batarya türü de yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar 25 dakikanın altında hızlı şarj edebilecek.

Büyük NMC bataryanın yaklaşık 450 kilometre menzil sunabileceği belirtiliyor. Daha küçük LFP paketinin menzili için bir rakam verilmedi, ancak yaklaşık 300 km civarında olması bekleniyor.