Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Efsane Ford Focus geri dönüyor: Yeni hali herkesi şaşırtacak

Ford Focus’un üretimi bu yıl kasımda bitecek. Ancak efsane model tarih olmuyor, elektrikli bir SUV olarak yeniden doğuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Efsane Ford Focus geri dönüyor: Yeni hali herkesi şaşırtacak
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 14:53

Yollarda 1998’den bu yana gördüğümüz Ford Focus, kasım ayında banttan inecek son araçlarıyla veda edecek. Ama İngiliz basınına göre bu veda uzun sürmeyecek. Focus, 2027’de bu kez kompakt bir elektrikli SUV olarak geri dönecek.

VALENCİA’DA ÜRETİLECEK

Yeni Focus’un İspanya’daki Valencia fabrikasında üretileceği belirtiliyor. Aynı tesiste halihazırda Ford Kuga da üretiliyor. , Kuga’nın kullandığı Ford C2 platformunu temel alacak. Ancak Kuga’nın yerine geçmeyecek; daha kompakt boyutları ve daha uygun fiyatıyla Puma ile Kuga arasındaki boşluğu dolduracak.

Efsane Ford Focus geri dönüyor: Yeni hali herkesi şaşırtacak

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ SEÇENEKLER

Focus’un yeni nesli yalnızca tasarımıyla değil, motor seçenekleriyle de farklı olacak. Araç hem hibrit hem de tamamen elektrikli versiyonlarla satışa çıkacak. Üstelik fiyatının Ford’un diğer elektrikli SUV modelleri Explorer ve Capri’den belirgin şekilde düşük olacağı konuşuluyor. Beklenti, 40 bin euronun altında bir etiketle piyasaya sunulması yönünde.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hyundai Inster Cross Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
Tesla’dan dev hamle: Yeni AI5 çipi sahnede
ETİKETLER
#elektrikli araç
#hibrit araç
#Yeni Model
#Ford Focus
#Ford Suv
#Valencia Fabrika
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.