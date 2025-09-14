Efsane Ford Focus geri dönüyor: Yeni hali herkesi şaşırtacak

Yollarda 1998’den bu yana gördüğümüz Ford Focus, kasım ayında banttan inecek son araçlarıyla veda edecek. Ama İngiliz basınına göre bu veda uzun sürmeyecek. Focus, 2027’de bu kez kompakt bir elektrikli SUV olarak geri dönecek.

VALENCİA’DA ÜRETİLECEK

Yeni Focus’un İspanya’daki Valencia fabrikasında üretileceği belirtiliyor. Aynı tesiste halihazırda Ford Kuga da üretiliyor. Yeni model, Kuga’nın kullandığı Ford C2 platformunu temel alacak. Ancak Kuga’nın yerine geçmeyecek; daha kompakt boyutları ve daha uygun fiyatıyla Puma ile Kuga arasındaki boşluğu dolduracak.

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ SEÇENEKLER

Focus’un yeni nesli yalnızca tasarımıyla değil, motor seçenekleriyle de farklı olacak. Araç hem hibrit hem de tamamen elektrikli versiyonlarla satışa çıkacak. Üstelik fiyatının Ford’un diğer elektrikli SUV modelleri Explorer ve Capri’den belirgin şekilde düşük olacağı konuşuluyor. Beklenti, 40 bin euronun altında bir etiketle piyasaya sunulması yönünde.