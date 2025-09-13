Hyundai Inster Cross Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Modern tasarımı, pratik boyutları ve ekonomik sürüşüyle öne çıkan modelin fiyatı 1 milyon 627 bin TL olarak açıklandı. Bu rakam, standart Inster’a göre 50 bin TL daha yüksek.

Inster Cross, crossover esintili görünümüyle dikkat çekiyor. “Mat Amazon Yeşili” gövde rengi, 17 inç alaşım jantları ve siyah çamurluk kaplamalarıyla tipik bir SUV havası sunuyor. Düz tabanlı elektrikli altyapısı ve kayar arka koltukları sayesinde segmentinin üstünde bir iç hacim sağlıyor. Arka koltukların 16 cm ileri-geri kaydırılabilmesi, kullanıcıya ya daha geniş bagaj ya da yolcular için ekstra diz mesafesi sunuyor.

PERFORMANS VE MENZİL

Model, 84,5 kW (yaklaşık 115 PS) güç ve 147 Nm tork üreten kalıcı mıknatıslı senkron motorla geliyor. 0’dan 100 km/s hıza 10,6 saniyede ulaşan araç, 150 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. 49 kWsa bataryasıyla WLTP ölçümlerine göre 360 km menzil sunan Inster Cross, şehir içi kullanımda bu değeri aşabiliyor. DC hızlı şarj desteğiyle %10’dan %80’e yalnızca 30 dakikada dolum yapılabiliyor.

GÜVENLİK VE SÜRÜŞ DESTEKLERİ

Hyundai’nin gelişmiş güvenlik paketine sahip olan modelde; Ön Çarpışma Önleme Asistanı 1.5, Şerit Takip Asistanı (LFA), Akıllı Hız Sabitleyici (SCC) gibi donanımlar standart. Rejeneratif frenleme ve tek pedal sürüş (i-Pedal) özelliği de şehir içi pratikliği artırıyor.