Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Yasemin Güldemir

Hyundai Inster Cross Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Hyundai, şehir içi yaşamı hedefleyen kompakt SUV modeli Inster Cross’u Türkiye’de satışa sundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hyundai Inster Cross Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 13:28
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 14:05

Modern tasarımı, pratik boyutları ve ekonomik sürüşüyle öne çıkan modelin fiyatı 1 milyon 627 bin TL olarak açıklandı. Bu rakam, standart Inster’a göre 50 bin TL daha yüksek.

Hyundai Inster Cross Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Inster Cross, crossover esintili görünümüyle dikkat çekiyor. “Mat Amazon Yeşili” gövde rengi, 17 inç alaşım jantları ve siyah çamurluk kaplamalarıyla tipik bir havası sunuyor. Düz tabanlı elektrikli altyapısı ve kayar arka koltukları sayesinde segmentinin üstünde bir iç hacim sağlıyor. Arka koltukların 16 cm ileri-geri kaydırılabilmesi, kullanıcıya ya daha geniş bagaj ya da yolcular için ekstra diz mesafesi sunuyor.

Hyundai Inster Cross Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

PERFORMANS VE MENZİL

Model, 84,5 kW (yaklaşık 115 PS) güç ve 147 Nm tork üreten kalıcı mıknatıslı senkron motorla geliyor. 0’dan 100 km/s hıza 10,6 saniyede ulaşan araç, 150 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. 49 kWsa bataryasıyla WLTP ölçümlerine göre 360 km menzil sunan Inster Cross, şehir içi kullanımda bu değeri aşabiliyor. DC hızlı şarj desteğiyle %10’dan %80’e yalnızca 30 dakikada dolum yapılabiliyor.

Hyundai Inster Cross Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

GÜVENLİK VE SÜRÜŞ DESTEKLERİ

’nin gelişmiş güvenlik paketine sahip olan modelde; Ön Çarpışma Önleme Asistanı 1.5, Şerit Takip Asistanı (LFA), Akıllı Hız Sabitleyici (SCC) gibi donanımlar standart. Rejeneratif frenleme ve tek pedal sürüş (i-Pedal) özelliği de şehir içi pratikliği artırıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sürüş sırasında o ses nereden geliyor? Arabanızdaki sinyal sesinin gizemli sırrı ortaya çıktı!
ETİKETLER
#elektrikli araç
#suv
#hyundai
#Inster Cross
#Crossover
#Elektrikli Araç Fırsatı
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.