TGRT Haber
Benim Sayfam
25°
 Serhat Yıldız

Sürüş sırasında o ses nereden geliyor? Arabanızdaki sinyal sesinin gizemli sırrı ortaya çıktı!

Otomobilinizin sinyal kolunu aşağı veya yukarı indirdiğinizde duyduğunuz o ritmik "tık tık tık" sesi, size sıradan bir mekanik gürültü gibi gelebilir. Ancak bu ses, aslında bir mühendislik harikasıdır ve tamamen yapaydır. Sürücülerin sinyal vermeyi unutmasını engellemek için icat edilen bu ses, sürüş güvenliğini artırmak için tasarlanmış gizli bir mekanizmadır.

Sürüş sırasında o ses nereden geliyor? Arabanızdaki sinyal sesinin gizemli sırrı ortaya çıktı!
Serhat Yıldız
13.09.2025
13.09.2025
Her sürücüsünün, otomobiliyle kurduğu sessiz bir iletişim vardır. Motorun homurtusundan, frene bastığımızda çıkan hafif gıcırtıya kadar her , aracın sağlığı hakkında ipuçları verir. Ancak bu seslerin içinde, en çok duyduğumuz ve en çok kanıksadığımız seslerden biri sinyal sesidir. Dönüş yapmak, şerit değiştirmek veya park etmek için sinyal kolunu kullandığımızda duyduğumuz bu ses, otomobilin temel bir parçası gibi görünür. Ancak bu ses, sadece bir mekanik parçanın hareketi sonucu oluşan bir gürültü değil, aksine sürücüye hayati bir mesaj vermek için özel olarak üretilmiş bir sestir.

Sürüş sırasında o ses nereden geliyor? Arabanızdaki sinyal sesinin gizemli sırrı ortaya çıktı!

"TIK TIK TIK" NEREDEN GELİYOR?

Otomobillerin tarihinde, sinyal lambaları ilk çıktığında, elektrikli sistemler çok daha basitti. Sinyal kolu hareket ettiğinde, bir elektromıknatıs, bir röle (relay) adı verilen bir anahtar mekanizmasını açıp kapatırdı. Bu anahtar, sinyal lambasını yakıp söndürürken, aynı zamanda küçük bir "tık" sesi çıkarırdı. Bu ses, mekanik bir işlemin doğal sonucuydu. Ancak otomobiller zamanla daha sessiz ve daha modern hale geldikçe, bu doğal ses kayboldu. Bu durum, sürücülerin sinyallerini kapatmayı unutmasına neden oluyordu.

Sürüş sırasında o ses nereden geliyor? Arabanızdaki sinyal sesinin gizemli sırrı ortaya çıktı!

O SES NEREDEN ORTAYA ÇIKTI?

Sinyal sesini kapatmayı unutan sürücüler, hem diğer sürücüler için kafa karışıklığı yaratıyor hem de sinyali açık kalmış bir aracın trafikte ne kadar tehlikeli olabileceği fark ediliyordu. Bu soruna çözüm bulmak için, mühendisler sinyal sistemini değiştirdiler. Artık sinyal lambası bir röleyle değil, bir entegre devreyle (elektronik bir çiple) kontrol ediliyordu. Elektronik sistemler doğal olarak ses çıkarmaz. Bu nedenle, mühendisler, sürücüye sinyalin çalıştığını hatırlatmak için, hoparlörden çalınan "yapay" bir sinyal sesi eklemeye karar verdiler.

Bu, sürüş güvenliğini artırmak için alınmış stratejik bir karardı. Sürücünün gözleri yolda olsa bile, kulakları o tanıdık sese odaklanacak ve sinyalin açık kaldığını anında fark edecekti. Böylece, sinyalin açık kalmasıyla oluşabilecek kazaların önüne geçildi.

Sürüş sırasında o ses nereden geliyor? Arabanızdaki sinyal sesinin gizemli sırrı ortaya çıktı!

GÜVENLİĞİN GİZLİ DİLİ

Sinyal sesinin "tık tık tık" şeklindeki ritmik yapısı da tesadüfi değildir. İnsan beyni, ritmik ve tekrar eden seslere karşı çok duyarlıdır ve bu tür sesleri kolayca algılar. Sinyalin ritmik sesi, sürücünün dikkatini dağıtmadan, arka planda bir uyarıcı olarak çalışır. Eğer bu ses aniden kesilirse (örneğin sinyal lambası bozulursa) veya ritmi bozulursa, sürücü hemen bir sorun olduğunu anlar. Bu da sinyal sesinin sadece bir uyarıcı değil, aynı zamanda bir teşhis aracı olarak da kullanılabileceğini gösterir.

Sürüş sırasında o ses nereden geliyor? Arabanızdaki sinyal sesinin gizemli sırrı ortaya çıktı!

GÜNÜMÜZDE O SES DEĞİŞTİ

Günümüzün modern otomobillerinde, sinyal sesi artık elektronik bir hoparlörden çalınan bir ses dosyasıdır. Elektrikli ve otonom sürüş teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte, bu sesin geleceği de merak konusu haline geliyor. Otonom araçlar, insan sürücülere ihtiyaç duymadığı için, sinyal sesi de gereksiz hale gelebilir. Ancak bu ses, o kadar kültürel bir alışkanlık haline gelmiştir ki, üreticiler muhtemelen gelecekteki otomobillerde bile bu sesi koruyacaklardır.

Sinyal sesinin ardındaki hikaye, otomotiv mühendisliğinin ne kadar ince detaylara önem verdiğini ve basit bir sesin bile sürüş güvenliği için ne kadar hayati olabileceğini gösterir. Bir sonraki sürüşünüzde, sinyal verdiğinizde duyduğunuz o "tık tık tık" sesine daha dikkatli bakın, çünkü o ses, sizin için çalışan bir mekanizmasıdır.

Sürüş sırasında o ses nereden geliyor? Arabanızdaki sinyal sesinin gizemli sırrı ortaya çıktı!
