Tesla’dan dev hamle: Yeni AI5 çipi sahnede

Musk, bir podcast’te yaptığı açıklamada AI5’i “sadece bir güncelleme değil, mimari bir sıçrama” olarak tanımladı. Tesla, HW3 ve HW4 çiplerinden sonra yaşanan darboğazları iyi analiz ettiklerini, AI5’in bu sınırları ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirtti.

HW4’te 16 GB RAM bulunurken, AI5 ile birlikte 144 GB’a kadar RAM kullanılabileceği aktarıldı. Bu, özellikle yapay zekâ modellerinin bellek ihtiyacı düşünüldüğünde kritik bir avantaj olarak görülüyor.

AI5’in asıl gücü ise yalnızca rakamlardan gelmiyor. Özelleştirilmiş tasarım sayesinde “softmax” gibi yoğun hesaplama gerektiren fonksiyonların çok daha az adımda çalışacağı, karışık hassasiyetli modellerin de daha etkin yönetileceği ifade edildi.

ÜRETİM TSMC’DE, SIRADA SAMSUNG VAR

AI5’in üretimi önce TSMC’nin Tayvan tesisinde, ardından şirketin ABD’deki fabrikasında yapılacak. Musk, temmuz ayında yaptığı başka bir açıklamada AI6 çipinin Samsung’un ABD tesislerinde üretileceğini duyurmuştu. Hâlihazırda Samsung, Tesla’nın mevcut AI4 çiplerini de üretiyor.

FSD TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Musk, yıllardır Tesla araçlarının “tam otonom” olacağını vadediyor. 2016’da yapılan açıklamada bu özelliğin 2018’de hayata geçeceği söylenmişti. Ancak aradan geçen neredeyse on yıla rağmen denetimsiz FSD hâlâ gerçekleşmedi.

Tesla, FSD yazılım paketini 15 bin dolara varan fiyatlarla satarken, 2016-2023 arasında üretilen araçların aslında bu vaat edilen donanıma sahip olmadığını da kabul etti. Musk, eski araç sahipleri için donanım yükseltme planlarını tartışsa da henüz somut bir adım yok.

Ayrıca Tesla, sattığı FSD paketindeki ifadeleri de değiştirdi. 2023’e kadar “denetimsiz otonom” vurgusuyla satılan paket artık “FSD (Denetimli)” adıyla sunuluyor. Küçük puntolarla araçların otonom olmadığı ve bu özelliğin vaat edilmediği belirtiliyor.

YILLARDIR ERTELENEN VAAT

Bugün Tesla’dan FSD paketi alan müşteriler, ilk alıcıların satın aldığı “aracın kendi kendine sürmesi” vaadini satın almıyor. Yani Musk’ın bir dönem sıkça dile getirdiği “Tesla sahipleri yol boyunca uyuyup varış noktasında uyanacak” hayali şimdilik rafa kalkmış durumda.