Editor
 Ömer Faruk Dogan

İlk kez Tesla araba kullanacaklar için hayati bilgiler: İşte bilmeniz gereken en önemli 5 ipucu

Tesla'nın alışılmış sürüş deneyimlerini tamamen değiştiren özellikleri ilk kez direksiyonuna geçecek olanları tabiri caizse afallatabilir. İşte yeni bir Tesla almadan önce bilmeniz gereken en önemli 5 ipucu!

İlk kez Tesla araba kullanacaklar için hayati bilgiler: İşte bilmeniz gereken en önemli 5 ipucu
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi 'nın araçları, düşen ikinci el değerine sahip Cybertruck gibi modelleriyle değil, Otopilot özellikleri, Supercharger şarj ağı ve genel akıllı yapısıyla öne çıkıyor.

Eğer ilk kez Tesla'nın direksiyonuna geçecekseniz, parlak dokunmatik ekranın ve sessiz hızlanmanın ötesinde bilmeniz gereken çok önemli detaylar var. Geleneksel otomobillerde edindiğiniz tüm alışkanlıkları bir kenara bırakmanız gerekiyor. Çünkü Tesla, size bambaşka bir dünyanın kapılarını açacak. İşte o kapıdan içeri girmeden önce bilmeniz gereken 5 detay.

İlk kez Tesla araba kullanacaklar için hayati bilgiler: İşte bilmeniz gereken en önemli 5 ipucu

1) ANAHTAR ARTI DOĞRU KULLANIN

Tesla kullanmak, geleneksel anlamda anahtar gerektirmez. Çoğu modelde anahtar, akıllı telefonunuzdur. Eşleşen bir telefon Bluetooth menziline girdiğinde araç otomatik olarak açılabilir ve siz uzaklaştığınızda kendini kilitleyebilir. Ancak yedek bir seçenek olarak da anahtar kartınız mevcut.

Kart, sürücü tarafındaki kapı direğine dokundurularak aracı kilitleyebilir, kilidini açabilir ve çalıştırabilir. Burada biraz kafa karıştırıcı olan kısım: kartı dokundurduktan sonra aracı çalıştırmak için iki dakikanız var. Anahtarı çevirmek veya bir düğmeye basmak yerine, fren pedalına basmanız gerekiyor.

Eğer iki dakikalık süreyi kaçırırsanız, ikinci kimlik doğrulama yolunu kullanmanız gerekir. En güncel Model S, Model X ve Model 3 dahil olmak üzere çoğu Tesla modelinde, anahtar kartının bir telefon yuvasına yerleştirilmesi zorunlu. Eski modellerde ise bu kart için farklı yerleşimler bulunabiliyor.

İlk kez Tesla araba kullanacaklar için hayati bilgiler: İşte bilmeniz gereken en önemli 5 ipucu

2) VİTES DEĞİŞTİRMEYİ ÖĞRENİN

Tesla'da vites değiştirmek diğer otomobillerden farklı. En uygun vites değiştirme yöntemi, manuel olarak etkinleştirmeniz gereken Otomatik Vites özelliğini kullanmak. Bu sistem arabanın yola mı çıkacağını yoksa park mı edeceğini anlayarak otomatik olarak vites değiştirir. Ancak gaza basmadan önce aracın doğru viteste olduğundan emin olmalısınız.

İkinci seçenek ise dokunmatik ekranı kullanmak. Vites değiştirici, ekranın sol tarafındaki ince bir şerit şeklindedir. Park etme ve boş vites için kendi özel düğmeleri bulunur. Bu şerit, yüksek hızlarda kaybolur. 2017-2023 arası Model 3 gibi eski modeller ise dokunmatik ekran yerine bir kol kullanır.

Ayrıca Model S ve X'te orta konsolda, Model 3'te ise baş üstü konsolda yer alan P, R, N ve D düğmelerini de kullanabilirsiniz. Yanlışlıkla vites değiştirmeyi önlemek amacıyla bu düğmelerin çalışması için fren pedalına basılması gerekir.

İlk kez Tesla araba kullanacaklar için hayati bilgiler: İşte bilmeniz gereken en önemli 5 ipucu

3) GAZA ÇOK YÜKLENMEYİN

Eğer daha önce hiç elektrikli araç kullanmadıysanız, Tesla'nızının hızlanma süresi sizi çok şaşırtabilir. Örneğin Model 3, performans modunda 100 km/s hıza sadece 3 saniyede ulaşabiliyor. Çoğu içten yanmalı motorlu araç bu tür bir hızlanmanın hayalini bile kuramaz.

Bu bağlamda Tesla kullanırken hızlanırken temkinli olun. Özellikle kırsal alanlarda, sokak aralarında olası bir kazayı önlemek için aceleci davranmaktan olabildiğince kaçınmanızda fayda var.

İlk kez Tesla araba kullanacaklar için hayati bilgiler: İşte bilmeniz gereken en önemli 5 ipucu

4) OTOPİLOT, TAM OTONOM SÜRÜŞ DEĞİL

Tesla'nın Otopilot özelliği, zannedilenin aksine "tam otonom sürüş" değil. Otopilot, aracın her şeyi kendi başına yaptığı izlenimini verse de aslında bir sürüş asistanından ibaret. Şeritte kalmanıza yardımcı oluyor, kör noktaları kontrol edebiliyor veya arkadan çarpmayı önlemek için frene basabiliyor. Ancak yine ellerinizin direksiyonda olması gerekiyor.

Full-Self Driving (tam otonom sürüş) ise hâlâ beta aşamasında. Yani tam olarak kulanıma hazır değil.

İlk kez Tesla araba kullanacaklar için hayati bilgiler: İşte bilmeniz gereken en önemli 5 ipucu

5) SESLİ KOMUTLARI KULLANIN

Tesla marka bir aracı sesinizle kontrol edebilirsiniz. Model S, X, 3 ve Y'nin hepsi sesli komutları destekliyor. Ancak mikrofonu etkinleştirme yöntemleri farklılık gösterir. S ve X'in direksiyonunda bir ses düğmesi bulunurken, 3 ve Y'nin hem direksiyonunda hem de dokunmatik ekranında bu düğme mevcut.

Aracı geri vitese almak veya hızını artırmak gibi fiziksel sürüşle ilgili işlemleri sesli komutlarla yapamazsınız. Ancak sıcaklık ve ses seviyesi gibi kontrolleri sesinizle çalıştırabilirsiniz.

Müziği değiştirmek veya yol tarifi istemek dışında, ön cam sileceklerini kontrol edebilir, kapıları kilitleyebilir, ekran parlaklığını değiştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Tesla doğal dil kullanabileceğinizi de belirtiyor. Örneğin Tesla'nıza üşüdüğünüzü söylediğinizde araç otomatik olarak sıcaklığı artırıyor. Yani illa "sıcaklığı artır" demenize gerek yok.

