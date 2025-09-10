Menü Kapat
26°
Otomobil
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

TOGG'dan yapay zeka hamlesi: Yeni platform Can.ai Münih'te tanıtıldı

TOGG, Microsoft Türkiye iş birliğiyle geliştirdiği Can.ai platformunu Münih IAA Mobility 2025’te tanıttı. Klasik asistanların ötesine geçen yapay zeka, bağlamsal farkındalık ve ZeroTouchUI gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

TOGG'dan yapay zeka hamlesi: Yeni platform Can.ai Münih'te tanıtıldı
Türkiye'nin teknoloji markası TOGG, Türkiye iş birliğiyle geliştirdiği platformu Can.ai'yi dünya kamuoyuna duyurdu. Münih'teki IAA Mobility 2025'te tanıtılan yeni platform, dünyasında büyük bir heyecanla karşılandı.

CAN.Aİ, KLASİK ASİSTANLARIN ÖTESİNDE

standını ziyaret edenler, Can.ai'nin benzersiz yeteneklerini gerçek senaryolar üzerinden deneyimleme fırsatı buldu. Klasik sesli asistanların ötesine geçen Can.ai, bağlamsal farkındalığa sahip, arayüzsüz (ZeroTouchUI) çalışan, karar alabilen ve farklı konularda eylemleri tetikleyebilen bir yapay zeka ajanı konumunda.

Ziyaretçiler, fuardaki "Trumore Zone" alanında Can.ai ile, "Akıllı şarj rotalama", "Sesli dijital komutlarla araç hizmetleri" ve "arayüzsüz çalışan medya & sağlık senaryoları" gibi özellikler üzerinden deneyim yaşadı.

TOGG, yapay zekâyı yalnızca bir teknoloji bileşeni değil, kuruluşundan itibaren tüm dijital mimarisinin omurgası olarak konumlandırdı. 2020’den bu yana Türkiye’nin en büyük GPU destekli AI eğitim altyapılarından biri kurulurken, tüm sistemler mikro servis mimarisiyle hayata geçirildi. Bu vizyoner yaklaşım, bugün TOGG'un geliştirdiği agentic AI mimarisinin temelini oluşturdu.Bu güçlü teknoloji altyapısı üzerine, TOGG ve Microsoft Türkiye mühendislerinin ortak çalışmasıyla, Microsoft Azure Cloud üzerinde OpenAI teknolojileriyle desteklenen Can.ai platformu geliştirildi.

CAN.Aİ, TOGG KULLANICILARINA NELER SUNUYOR?

Can.ai, kullanıcılarla geleneksel bir arayüz üzerinden değil; niyet, zamanlama, lokasyon, araç durumu ve geçmiş davranışlar gibi çok katmanlı verileri analiz ederek bağlamsal olarak etkileşim kuran bir yapay zekâ altyapısı sunuyor. Akıllı cihazlardan mobil uygulamalara, çağrı merkezlerinden kurumsal sistemlere kadar geniş bir alanda çalışan platform, yalnızca yanıt veren değil; empati kurabilen, öğrenen, önceden öngören ve kullanıcı adına hareketegeçebilenbir yapıya sahip.

TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, vizyonlarını şöyle özetledi:

“Yapay zekâyı ilk günden bu yana sadece bir özellik değil, altyapımızın stratejik omurgası olarak ele aldık. Can.ai, kullanıcıdan gelen komutlara yanıt veren bir sistem değil; bağlamı anlayan, niyeti sezebilen ve gerekli adımları arayüz olmadan gerçekleştiren bir yapay zekâ altyapısı. Bu, ZeroTouchUI ile çalışan yepyeni bir etkileşim paradigması. Kullanıcı hiçbir şeye dokunmadan, hiçbir menü gezmeden yalnızca düşünerek, söyleyerek ya da duruma göre otomatik şekilde destek alabiliyor. Microsoft ile yürüttüğümüz iş birliği sayesinde bu altyapıyı güvenli ve ölçeklenebilir bir teknoloji üzerine inşa ettik. Can.ai ile yalnızca mobiliteyi değil, tüm yaşamı sezgisel olarak yeniden kurguluyoruz.”

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ise iş birliğini şöyle değerlendirdi:

“Yapay zekâ kullanıcı deneyimini dönüştüren en güçlü katalizörlerden biri. Can.ai, bu dönüşümün mobilite alanındaki en somut örneklerinden birini oluşturuyor. TOGG ile geliştirdiğimiz bu platform, kullanıcıların ihtiyaçlarını öngören, farklı ekosistemlerle sorunsuzca entegre olabilen ve deneyimi üst seviyeye taşıyan bir yapıya sahip.Azure’un sunduğu küresel ölçekli, güvenli ve esnek altyapı da platformun farklı ekosistemlerde kesintisiz çalışmasına olanak tanıyor. Can.ai gelecekte teknolojinin yaşamlarımızın doğal akışıyla nasıl bütünleşeceğini göstermesi açısından da çarpıcı bir örnek.”

Kullanıcılarla doğal dilde yazılı veya sesli iletişim kurabilen Can.ai, 1000’i aşkın yazılı doküman, SSS içeriği ve 2 milyonun üzerinde çağrı kaydı üzerinde eğitildi. TOGG Care çağrı merkezi ekibinin bir “dijital ikizi” gibi çalışan platform, doğal dil işleme (NLP) ve gelişmiş arama teknolojileri sayesinde en doğru cevabı saniyeler içinde bulabiliyor. Satıştan sipariş takibine, satış sonrası destekten teknik sorulara kadar uçtan uca müşteri yolculuğunu kapsayan sorulara hızlı yanıtlar sunuyor.

