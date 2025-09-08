Menü Kapat
TOGG T10F fiyatı ne kadar? TOGG satışa çıkış tarihi araştırılıyor

TOGG T10F yerli ve ulusal otomobil TOGG'un sedan modeli kamuoyunda büyük bir rağbet görüyor. Türkiye’de piyasaya sunulacak elektrikli sedan modelin fiyatı da şimdiden dikkat odağı oldu.

TOGG T10F fiyatı ne kadar? TOGG satışa çıkış tarihi araştırılıyor
08.09.2025
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 18:15
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 18:15

Türkiye’nin markası TOGG’un sınıfındaki yeni modeli T10F, coupe çizgisi ve fastback formuyla sportif bir görünüm sunarken, tek motorlu RWD ve çift motorlu AWD alternatifleriyle performans beklentilerini karşılamaya hazırlanıyor.

52,4 kWh ve 88,5 kWh pil seçenekleriyle 350 ila 600 km arasında sürüş menzili sağlayan T10F, ileri sürüş destek sistemleri (ADAS), Türkçe sesli yönlendirmeler ve 29 inç panoramik multimedya ekran gibi teknolojik özelliklerle donatılıyor.

TOGG T10F fiyatı ne kadar? TOGG satışa çıkış tarihi araştırılıyor

TOGG T10F NE ZAMAN SATIŞTA OLACAK?

  • TOGG T10F Başlangıç seviyesi T10F: yaklaşık 1.600.000 TL
  • TOGG T10F Uzun menzil: yaklaşık 1.875.000 – 1.950.000 TL

Fiyatların ÖTV düzenlemeleri, opsiyon paketleri ve donanım seçeneklerine göre farklılık göstermesi bekleniyor.

Ayrıca kamu bankaları ve özel finans kurumlarıyla yapılan iş birlikleri sayesinde, T10X modelini edinmek isteyen bireysel müşteriler için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sağlanıyor.

TOGG T10F özellikleri ve menzili kaç kilometre?
T10F, 350 ila 600 km arasında menzil, gelişmiş teknoloji ve %0 faizli kredi avantajıyla hem elektrikli otomobil pazarında rekabeti artıracak hem de Türkiye’deki kullanıcıların satın alma kararlarını doğrudan etkileyecek.
ETİKETLER
#Teknoloji
#elektrikli araç
#SEDAN
#yerli otomobil
#Togg T10f
#Coupe
#Fastback
#Aktüel
