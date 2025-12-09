Menü Kapat
Hava Durumu
11°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Murat Makas

Son 10 yılda piyasaya damga vurdu, Aralık ayında yok satıyor

Bolu'da ormanlık alanlardan toplanan bitkilerle hazırlanan kokina son dönemlerde çok sık tercih ediliyor. Son 10 yılda piyasaya damga vuran kokina Aralık ayının şampiyonu oldu.

Son 10 yılda piyasaya damga vurdu, Aralık ayında yok satıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 13:11

Kasım ve Aralık aylarında ormanlık alanlardan toplanılan bitkilerle hazırlanan kokina bitkisi son dönemde popülerlik kazandı. Son 10 yılda piyasaya damga vuran adeta Aralık ayında yok satıyor. Bolu'da 42 yıldır çiçekçilikle uğraşan Hakan Koç, vatandaşların Aralık ayında en çok tercih ettiği kokina çiçeğinin yapılış sürecini anlattı.

İYİ AYRI BİTKİDEN OLUŞUYOR

Hakan Koç, kokinanın halk arasında tek bir çiçek olarak bilinse de aslında iki ayrı bitkiden oluştuğunu ifade etti. Kokina çiçeğinin oluşumunda yalancı çobanpüskülü, yeşil yapraklarıyla ana gövdeyi oluştururken, kırmızı meyveleriyle dikkat çeken Akdeniz saparnası bitkisi ise süsleme için kullanılıyor.

Son 10 yılda piyasaya damga vurdu, Aralık ayında yok satıyor

Kasım ve Aralık aylarında ormanlık alanlarda toplandığını söyleyen Hakan Koç, usta ellerde yapılan bu işlem sabır ve dikkat gerektirdiğini belirtti. 10 yıl önce piyasaya çıkan kokina; yeşil yaprakları ve kırmızı meyveleriyle hem şans hem de bolluk getirdiğine inanılan özel bir bitki olarak dikkat çekiyor. 400-500 lira arasında satılan kokina, yeni yıla sayılı günler kala vitrinlerin gözdesi oldu.

"ARALIK AYININ EN ÇOK SATAN BİTKİSİ"

Koç, "Bu mevsim itibarıyla kokinalarımız şu anda en revaçta olan bitkilerimiz. Kokina; iki ayrı bitkiden oluşan, kırmızı meyvelerin yeşil yapraklara iple bağlanmasıyla hazırlanan bir bitkidir. Aralık ayı itibarıyla en çok sattığımız bitkidir. Özelliği de şu şekildedir; İnsanların yılbaşında vazolarında bu çiçekle yeni yıla girmeleri ve kokinanın bir yıl boyunca evde bozulmadan kalması halinde ev sahibi olacaklarına inanılır" şeklinde konuştu.

Son 10 yılda piyasaya damga vurdu, Aralık ayında yok satıyor

"KOKİNA YAKLAŞIK SON 10 YILDIR PİYASADA"

Kokinanın yaklaşık 10 yıl önce piyasaya çıktığını ve her yılbaşında satıldığını belirten Hakan Koç, "Biz kokinayı; portakal kuruları, kozalaklar gibi yan materyallerle tekrar düzenleyip güzel bir hale getiriyor ve bu şekilde sunuyoruz. Fiyatları geçen seneye göre çok fazla yükseltmedik. Şu anda bir demet kokinanın fiyatı 400-500 lira arasında değişiyor. A sınıfı, B sınıfı kaliteye göre de fiyat farklılık gösteriyor. Benim çıraklık ve kalfalık dönemimde kokina diye bir bitki yoktu. Kokina yaklaşık son 10 yıldır piyasada. 10 yıldır zaten kokina satıyoruz" ifadelerine yer verdi.

