Emekli başçavuş dehşet saçtı! Kendi eşini öldürmeye geldi, görevlinin eşini öldürdü

Türkiye’de durmak bilmeyen kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde emekli başçavuş boşanma aşamasında olduğu eşinin evine geldi. Başçavuş, eve giremeyince bina görevlisinin karısını bıçaklayarak öldürdü.

ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ

Edinilen bilgiye göre bir buçuk yıldır boşanma aşamasında olduğu Y.Ş.'nin ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Yuva Sokaktaki evine girmeye çalışan İ.Ş. (51); kapıyı açamayınca binanın dışına çıktı. Bina girişinde görevlinin eşi M.G. (36) ile karşılaşan İ.Ş.; M.G.'yi çok sayıda bıçak darbesi ile yaraladı. İ.Ş. olayın ardından kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.G.; kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan İ.Ş. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.