Bolu'da kadına şiddet skandalı! Emniyet müdürü tutuklandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 3 ay önce başlayan H.T., geçtiğimiz hafta eşiyle ikamet ettiği evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü H.T. eşini darp etti.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri eşinin şikayetçi olması üzerine H.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.T., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.