Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Fatih'te kan donduran anlar! Kadına şiddeti görüp tepki bile vermediler!

İstanbul Fatih'te kadına şiddet anları saniye saniye kameralara böyle yansıdı! Bir şahıs kendisine vuran kadını, sokak ortasında darp ederek yerde sürükledi. Öte yandan kadının darp edildiği anlarda yanından geçen bir çift ise olaya müdahale etmeden yollarına devam ettikleri görüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 10:47

Fatih'in Hırka-i Şerif Mahallesi'nde meydana gelen olay görenleri dehşete düşürdü. sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışmada kendisine vurduğu belirtilen kadını sokak ortasında edip yerde sürükledi.

KADIN DARBELERİN ARDINDAN YERE YIĞILDI

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi Dirim Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir adam, kendisine vuran kadını sokak ortasında öldüresiye dövdü. Öfkeli adam, bir o tarafa bir bu tarafa savrulan kadını, yerde sürükledi. Talihsiz kadın, aldığı darbelerin etkisiyle yere yığılırken, adam ise onu kendine getirmeye çalıştı. Bir süre sonra kendine gelen kadın ve yanındaki adam oradan uzaklaştı. Olayın kıskançlıkla ilgili olduğu iddia edilirken, dehşet anları ise kameraya yansıdı.

GÖRDÜKLERİ HALDE MÜDAHALE ETMEDİLER!

Öte yandan, başka bir kadın ve adamın ise olayı gördükleri halde müdahale etmeden yanlarından geçmeleri ise dikkat çekti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eskişehir’de kadına şiddet dehşeti
Hamile kadına şiddet iddiası 'yalan' çıktı! Polis aksine yardım etmek istemiş
ETİKETLER
#kadına şiddet
#darp
#kıskançlık
#Sokak Ortasında Şiddet
#Dehşet
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.