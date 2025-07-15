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 | Suat Vilgen

Hamile kadına şiddet iddiası 'yalan' çıktı! Polis aksine yardım etmek istemiş

İstanbul'da yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle kendilerini uyaran polis memurlarına hakaret ve tehdit eden şüphelilerin ortaya attığı hamile kadına müdahale edildiği iddiası ortaya çıkan görüntülerle yalanlandı.

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Hamile kadına şiddet iddiası 'yalan' çıktı! Polis aksine yardım etmek istemiş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 14:44

'un ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen bir olay sosyal medyada yankı bulmuştu. Yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle kendilerini uyaran memurlarına hakaret ve tehdit eden şüpheliler gözaltına alınmış ancak olayda hamile bir kadına iddiası tepki çekmişti. Ancak bu iddiayı yalanlayan yeni bir ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde polis memurunun hamile kadını sigara içmemesi yönünde uyardığı, hastaneye götürme teklifinde bulunduğu görüldü.

Hamile kadına şiddet iddiası 'yalan' çıktı! Polis aksine yardım etmek istemiş

POLİS, SİGARA İÇMEMESİNİ ÖNERMİŞ

Bayrampaşa'da yapılan uyarılara rağmen yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden grup, polislere saldırıp tehdit edince gözaltına alınmıştı. Ardından polis merkezi önünde taşkınlık çıkaran şahıslar da tüm uyarılara rağmen dağılmayınca havaya ateş açılmış ve olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Hamile kadına şiddet iddiası 'yalan' çıktı! Polis aksine yardım etmek istemiş

Hamile kadına müdahale iddiasının gerçeği yansıtmadığına dair yeni görüntüde polisin kadına "seni hastaneye götürelim mi, ambulans çağıralım mı?" şeklinde teklif götürdüğü görüldü.

Polisin kadına ayrıca "Gel seni bir oturtalım, hamilesin sigara da içme çok zararlı" şeklinde uyarıda da bulunduğu görülüyor.

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#Sigara Sektörü
#Yüksek Sesli Müzik
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