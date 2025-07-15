Hamile kadına şiddet iddiası 'yalan' çıktı! Polis aksine yardım etmek istemiş

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen bir olay sosyal medyada yankı bulmuştu. Yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle kendilerini uyaran polis memurlarına hakaret ve tehdit eden şüpheliler gözaltına alınmış ancak olayda hamile bir kadına müdahale iddiası tepki çekmişti. Ancak bu iddiayı yalanlayan yeni bir görüntü ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde polis memurunun hamile kadını sigara içmemesi yönünde uyardığı, hastaneye götürme teklifinde bulunduğu görüldü.

POLİS, SİGARA İÇMEMESİNİ ÖNERMİŞ

Bayrampaşa'da yapılan uyarılara rağmen yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden grup, polislere saldırıp tehdit edince gözaltına alınmıştı. Ardından polis merkezi önünde taşkınlık çıkaran şahıslar da tüm uyarılara rağmen dağılmayınca havaya ateş açılmış ve olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Hamile kadına müdahale iddiasının gerçeği yansıtmadığına dair yeni görüntüde polisin kadına "seni hastaneye götürelim mi, ambulans çağıralım mı?" şeklinde teklif götürdüğü görüldü.

Polisin kadına ayrıca "Gel seni bir oturtalım, hamilesin sigara da içme çok zararlı" şeklinde uyarıda da bulunduğu görülüyor.