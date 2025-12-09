Menü Kapat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
11°
 Serhat Yıldız

Galatasaray'da Mohamed Salah sürprizi! Arne Slot resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi gündemine alan Cimbom'un listesindeki önemli isimlerden biri olan Mısırlı yıldız Mohamed Salah için kritik bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarla ayrılığı hakkında konuşan Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah için Arne Slot kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Mohamed Salah sürprizi! Arne Slot resmen açıkladı
09.12.2025
09.12.2025
İngiliz devi 'un dünya yıldızı , takımının 'nde Inter ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kadro dışı bırakıldı.

Galatasaray'da Mohamed Salah sürprizi! Arne Slot resmen açıkladı

İNTER DEPLASMANINA GÖTÜRÜLMEDİ

Önceki gün yaptığı açıklamalar ve verdiği ayrılık sinyali ile dikkat çeken Mısırlı oyuncu, Inter deplasmanına götürülmedi.

Galatasaray'da Mohamed Salah sürprizi! Arne Slot resmen açıkladı

CİMBOM'UN LİSTESİNDE

Salah, 'ın listesinde yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, yüksek maaş teklifi ile Mısırlı oyuncuyu renklerine bağlama planı yapıyor. Öte yandan yıldız futbolcu, kariyerine Müslüman bir ülkede devam etmek istediği için Süper Lig'e sıcak bakabilir.

Galatasaray'da Mohamed Salah sürprizi! Arne Slot resmen açıkladı
