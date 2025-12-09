Galatasaray'da Mohamed Salah sürprizi! Arne Slot resmen açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İngiliz devi Liverpool'un dünya yıldızı Mohamed Salah, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kadro dışı bırakıldı.
Önceki gün yaptığı açıklamalar ve verdiği ayrılık sinyali ile dikkat çeken Mısırlı oyuncu, Inter deplasmanına götürülmedi.
Salah, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, yüksek maaş teklifi ile Mısırlı oyuncuyu renklerine bağlama planı yapıyor. Öte yandan yıldız futbolcu, kariyerine Müslüman bir ülkede devam etmek istediği için Süper Lig'e sıcak bakabilir.