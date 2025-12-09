Galatasaray'da Mohamed Salah sürprizi! Arne Slot resmen açıkladı

İngiliz devi Liverpool'un dünya yıldızı Mohamed Salah, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kadro dışı bırakıldı.

İNTER DEPLASMANINA GÖTÜRÜLMEDİ

Önceki gün yaptığı açıklamalar ve verdiği ayrılık sinyali ile dikkat çeken Mısırlı oyuncu, Inter deplasmanına götürülmedi.

CİMBOM'UN LİSTESİNDE

Salah, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, yüksek maaş teklifi ile Mısırlı oyuncuyu renklerine bağlama planı yapıyor. Öte yandan yıldız futbolcu, kariyerine Müslüman bir ülkede devam etmek istediği için Süper Lig'e sıcak bakabilir.