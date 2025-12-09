Van'da ne zaman kar yağacak? 9-10 Aralık Van hava durumu

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları aralık ayının ilk haftasından itibaren düşüş göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bazı illerimizde kar yağışı gerçekleşti. Vatandaşların gündeminde ise Van'da ne zaman kar yağacağı yer alıyor.

VAN'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından aktarılan bilgilere göre Van'da 10 Aralık 2025 Çarşamba gününden itibaren kar yağışı görülmesi bekleniyor. Karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşecek olan yağışlar bir gün sürecek. 12 Aralık Cuma gününden itibaren ise tekrardan karla karışık yağmur başlayacak ve 14 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.

VAN'DA SICAKLIKLAR -2 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Van'da 9 Aralık Salı gününden itibaren hava sıcaklıkları düşüş göstermeye başlayacak. 14 Aralık Pazar gününe kadar -2 dereceye kadar düşecek olan hava sıcaklıklarının hafta boyunca en yüksek 8 dereceyi görecek.

MGM tarafından Van için paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporu ise şöyle: