Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Van'da ne zaman kar yağacak? 9-10 Aralık Van hava durumu

Van dahil olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde hafta başından itibaren kar yağışları görülmeye başlandı. Vatandaşlar tarafından Van'da ne zaman kar yağacağı merak ediliyor. MGM tarafından 9-10 Aralık Van hava durumu tahmini ve kar yağışı bilgileri paylaşıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Van'da ne zaman kar yağacak? 9-10 Aralık Van hava durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 12:52

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları aralık ayının ilk haftasından itibaren düşüş göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bazı illerimizde gerçekleşti. Vatandaşların gündeminde ise 'da ne zaman kar yağacağı yer alıyor.

Van'da ne zaman kar yağacak? 9-10 Aralık Van hava durumu

VAN'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

(MGM) tarafından aktarılan bilgilere göre Van'da 10 Aralık 2025 Çarşamba gününden itibaren kar yağışı görülmesi bekleniyor. Karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşecek olan yağışlar bir gün sürecek. 12 Aralık Cuma gününden itibaren ise tekrardan karla karışık yağmur başlayacak ve 14 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.

Van'da ne zaman kar yağacak? 9-10 Aralık Van hava durumu

VAN'DA SICAKLIKLAR -2 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Van'da 9 Aralık Salı gününden itibaren hava sıcaklıkları düşüş göstermeye başlayacak. 14 Aralık Pazar gününe kadar -2 dereceye kadar düşecek olan hava sıcaklıklarının hafta boyunca en yüksek 8 dereceyi görecek.

MGM tarafından Van için paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporu ise şöyle:

Van'da ne zaman kar yağacak? 9-10 Aralık Van hava durumu
ETİKETLER
#hava durumu
#meteoroloji genel müdürlüğü
#kar yağışı
#Van
#Hava Sıcaklıkları Düşüş
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.