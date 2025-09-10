Menü Kapat
 Ömer Faruk Dogan

Ferrari efsanesi geri döndü: 1050 beygirlik yeni Testarossa tanıtıldı

Ferrari, 849 Testarossa modelini tanıttı. 1050 beygirlik hibrit güç, 2.3 saniyede 0-100 km/s hızlanma ve 330 km/s’nin üzerindeki maksimum süratiyle markanın en güçlü modellerinden biri yolda.

Ferrari efsanesi geri döndü: 1050 beygirlik yeni Testarossa tanıtıldı
Murat Makas
10.09.2025
10.09.2025
'nin en ikonik ve en başarılı araçlarından biri olan Testarossa on yılı aşkın bir süre üretimde kaldı. Efsane isim şimdi yeniden karşımıza çıktı. Süper otomobil, V8 motora destek olan üç elektrik motoru ile markanın şimdiye kadarki en güçlü seri üreti modelleri arasına katıldı.

Ferrari efsanesi geri döndü: 1050 beygirlik yeni Testarossa tanıtıldı

HİBRİT GÜÇ

Ferrari, SF90'ın yerini alacak olan hibrit hiper otomobili 849 Testarossa ile karşımızda. Carscoops'un haberine göre, elektrik destekli V8 motoruyla toplamda 1050 beygir güç üreten otomobil, 0'dan 100 km/s hıza sadece 2.3 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı ise saatte 330 km'nin üzerinde.

Yeni Testarossa, Ferrari'nin F154 V8 motorunun geliştirilmiş bir versiyonunu taşıyor. Motor tek başına 818 beygir güç üretebiliyor.

Ferrari efsanesi geri döndü: 1050 beygirlik yeni Testarossa tanıtıldı

Otomobil önde iki arkada bir olmak üzere toplamda üç elektrik motoruyla 216 beygir güç sağlıyor. Bu sayede dört tekerlekten çekiş ve tork yönlendirme standart oluyor. Aracın sahip olduğu 6.5 kWh batarya, elektrik gücüyle 26 kilometreye kadar menzil sunabiliyor ve 130 km/s hıza kadar çıkabiliyor.

İç mekana baktığımızda, direksiyon üzerinde kontroller geleneksel düğmelerle sağlanıyor. Dijital ekran ise Apple CarPlay, Android Auto ve MyFerrari Connect gibi özelliklere sahip.

Ferrari efsanesi geri döndü: 1050 beygirlik yeni Testarossa tanıtıldı

FERRARİ 849 TESTAROSSA FİYATI

Yeni Ferrari 849 Testarossa iki versiyonla karşımıza çıkacak. Fiyatlar coupe versiyon için460 bin euro, spider versiyon ise 500 bin euro olarak açıklandı. Ön siparişleri alınmaya başlanan otomobilin üretimi önümüzdeki yıl başlayacak.

