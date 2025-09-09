Alman otomobil devine şok: Borsadan çıkarıldı

Almanya’nın ünlü otomobil üreticisi Porsche AG, 22 Eylül 2025 itibarıyla DAX endeksinden çıkarılıyor. Borsayı yöneten Deutsche Börse’nin açıklamasına göre Porsche ile laboratuvar ekipmanı üreticisi Sartorius endekse veda edecek. Yerlerine ise mühendislik şirketi GEA ve dijital emlak platformu Scout24 ilk kez DAX’ta işlem görecek.

HİSSELERDE SERT DÜŞÜŞ

Porsche, 2022’deki halka arzında 82,5 euro seviyesinden borsaya girmiş, kısa sürede 120 euroya kadar tırmanmıştı. Ancak son aylarda yaşanan hızlı düşüşle hisseler 45 euroya kadar geriledi. Bu sert değer kaybı, endeksten çıkarılma kararında belirleyici oldu.

ÇİN VE ABD BASKISI ARTIYOR

Lüks segmentte güçlü marka algısına rağmen Porsche, özellikle Çin’de daralan talep, ABD ile ticaret gerilimleri ve elektrikli araç satışlarının beklentileri karşılamaması nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Markanın elektrikli Taycan modeli yenilikçi yüzünü temsil etse de, ikonik 911’in etkisini yakalayamadı. Bu da yüksek fiyatlı elektrikli araçlara olan ilgiyi sınırladı.

ALMAN OTOMOTİVİNDE YAPISAL SORUNLAR BÜYÜYOR

Uzmanlara göre Porsche’nin düşüşü yalnızca şirkete özgü bir durum değil. Son on yılda DAX’taki otomotiv şirketlerinin ağırlığı gerilerken, Çinli üreticilerin yükselişi ve ABD’nin ticaret politikaları Alman otomotiv devlerini köşeye sıkıştırıyor.

YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ SİNYALİ GELDİ

Kulislerde, hem Volkswagen hem de Porsche’yi aynı anda yöneten Oliver Blume’nin, önümüzdeki dönemde yalnızca ana şirket Volkswagen’e odaklanabileceği konuşuluyor. Bu da Porsche için yönetim kadrosunda değişiklik ihtimalini güçlendiriyor.

DAX, MDAX, SDAX ve TecDAX endekslerindeki bu tür değişiklikler, özellikle endeksleri birebir izleyen yatırım fonlarının portföylerini yeniden düzenlemesine yol açıyor. Dolayısıyla yatırımcılar da doğrudan etkilenecek.