ETF ve stablecoin hamlesi XRP’yi 10 dolara taşıyabilir

Kripto dünyasının en çok takip edilen isimlerinden biri olan Ripple (XRP), yeni ürünleriyle gündemde. Yatırımcılar, XRP’nin gelecekteki fiyat hareketlerini yakından izlerken, “10 dolar yolculuğu”nun kapısını açabilecek gelişmeler heyecan yaratıyor.

Watcherguru’nun haberine göre, XRP topluluğu Ripple’ın vizyonuna güveniyor ve stablecoin ile ETF’lerin devreye girmesinin fiyatı yeni zirvelere taşıyabileceğine inanıyor.

RLUSD STABLECOİN AFRİKA’DA SAHNEYE ÇIKIYOR

Ripple, USD destekli stablecoin’i RLUSD’yi Güney Afrika’da devreye almaya hazırlanıyor. Şirket, Chipper Cash, Valr ve Yellow Card ile iş birliği yaparak daha ucuz sınır ötesi ödeme hizmetleri sunmayı hedefliyor.

Stablecoin sadece ödeme çözümleriyle değil, sosyal projelerle de öne çıkıyor. Kenya’da Mercy Corps Ventures liderliğinde başlatılan pilot projeler kapsamında RLUSD, kuraklık ve aşırı yağış dönemlerinde çiftçilere sigorta desteği sağlamak için kullanılıyor. Bu modelde, uydu verileri doğrulandığında akıllı sözleşmeler devreye giriyor ve ödemeler otomatik olarak serbest bırakılıyor.

XRP İÇİN STRATEJİK AVANTAJ

Uzmanlara göre RLUSD’nin küresel ölçekte benimsenmesi, XRP’nin talebini artıracak. Black Swan Capitalist, “Stablecoin’in benimsenmesi XRP’nin likiditesini güçlendirir, dijital ve geleneksel finans arasında köprü kurar” yorumunu yapıyor.

ABD’de SEC’in bu yıl içinde 18 farklı XRP ETF’sine onay vermesi bekleniyor. Eğer bu adım atılırsa, XRP’nin fiyatının kısa vadede ciddi bir ivme kazanabileceği belirtiliyor.

10 DOLAR HEDEFİ MASADA

Changelly verilerine göre, XRP’nin 2028 yılına kadar 10 dolara ulaşması öngörülüyor. Tahminlere göre, bu dönemde minimum fiyat 9,31 dolar, maksimum fiyat ise 11,36 dolar seviyelerine çıkabilir. Ortalama işlem maliyetinin de yaklaşık 9,58 dolar olması bekleniyor.

Ancak analistler, RLUSD’nin hızlı bir şekilde benimsenmesi ve ETF onaylarının gelmesi halinde XRP’nin 10 dolar seviyesini daha erken yakalayabileceğini vurguluyor.