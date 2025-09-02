Menü Kapat
TGRT Haber
Bitcoin'i resmi para yapan ülke tarihi karar aldı: 682 milyon dolarlık servet neden dağıtılıyor?

El Salvador, Bitcoin rezervlerinin tamamını tek bir adreste tutmak yerine 14 farklı adrese taşıma kararı aldı. Ülke her bir adreste 500 Bitcoin bulundurarak güvenlik önlemlerini artırmayı hedefliyor.

Bitcoin'i resmi para yapan ülke tarihi karar aldı: 682 milyon dolarlık servet neden dağıtılıyor?
'i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke olan , önlemlerini artırmak için önemli bir adım atıyor. Daha önce tüm rezervini tek bir adreste tutan ülke, artık varlıklarını 14 ayrı adrese taşıyacağını duyurdu.

HER ADRES 500 BITCOIN SAKLAYACAK

Ülkenin Ulusal Bitcoin Ofisi, X platformunda yaptığı açıklamada, her bir adresin 500 Bitcoin'e kadar (yaklaşık 54 milyon dolar) tutacağını belirtti. Yeni stratejiyle birlikte, tüm Bitcoin varlıklarının daha güvenli bir şekilde saklanması hedefleniyor.

Bitcoin'i resmi para yapan ülke tarihi karar aldı: 682 milyon dolarlık servet neden dağıtılıyor?

Kuantum bilişim hazırlıkları, ortaya çıkan teknolojik tehditlere karşı proaktif bir yaklaşımı temsil ediyor. Kuantum bilişim, Bitcoin'in ECDSA imzaları ve genel ağ güvenliği için teorik riskler oluşturuyor. Ancak Bernstein analistleri, pratik tehditlerin uygulanmasından on yıllar uzakta olduğunu öne sürüyor.

Hashlenmiş açık anahtarlara sahip kullanılmayan Bitcoin adresleri, potansiyel kuantum saldırılarına karşı daha güçlü koruma sağlar. Bölme stratejisi, her bir adresdeki fonları sınırlayarak maruz kalma riskini azaltıyor.

Bitcoin'i resmi para yapan ülke tarihi karar aldı: 682 milyon dolarlık servet neden dağıtılıyor?

Ayrıca tüm adreslerdeki toplam bakiyenin kamuya açık bir panodan şeffaf bir şekilde görüntülenebileceği de açıklandı. Böylece ülkenin stratejisine duyulan güvenin artırılması amaçlanıyor.

Orta Amerika ülkesi yıllardır Bitcoin pozisyonunu sağlamlaştırıyor. Cuma günü itibarıyla, El Salvador'un Bitcoin rezervi yaklaşık 682 milyon dolar değerindeydi. Daha önce 682 milyon dolarlık Bitcoin rezervinin tamamını tek bir cüzdan adresinde tutuyordu.

ETİKETLER
#Kripto Para
#bitcoin
#güvenlik
#El Salvador
#Kuantum Bilişim
#Elektronik Ödeme
#Ekonomi
