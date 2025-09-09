Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Altın rekor kırdı demire hücum başladı

Çin’de demir cevheri fiyatları altı gündür aralıksız yükseliyor. Çelik üretiminin ana hammaddesi olan demir cevheri, Avustralya’daki büyük madenlerde yaşanan kapanmaların ardından şubat sonundan bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etti. Ton başına 107 doları aşan fiyat, ocaktan bu yana kesintisiz en uzun yükseliş serisine doğru ilerliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altın rekor kırdı demire hücum başladı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 10:57

Singapur’da işlem gören vadeli kontratlar sabah saatlerinde yüzde 1,9 artışla 107,45 dolara çıktı. Dalian’daki işlemler temmuzdan bu yana en yüksek seviyeye yükselirken, Şanghay’da çelik vadeli kontratları da yukarı yönlü hareket etti. ’de bazı fabrikaların kapalı olması ise arz tarafında fiyatlara destek verdi.

Altın rekor kırdı demire hücum başladı

ALTIN TARİHİ ZİRVEDE

fiyatlarındaki tırmanış da hız kesmiyor. Ons altın dün 3.600 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Analistler, ABD Merkez Bankası’nın () faiz indirimi beklentisinin yatırımcıları değerli metallere yönelttiğini belirtiyor.

Altın rekor kırdı demire hücum başladı

ÇİN’İN ASKERİ TÖRENİ PİYASALARI ETKİLEDİ

Çin, ay başında düzenlediği geniş kapsamlı askeri geçit töreniyle yeni silah teknolojilerini sergiledi. Japonya’nın II. Dünya Savaşı’nda teslimiyetinin 80. yılına denk gelen törende, Kuzey Çin’deki bazı çelik fabrikalarına kirlilik riskini azaltmak için üretim kısıtlaması getirildi. Bu durum da arzı sınırlayarak fiyatları destekleyen unsurlardan biri oldu.

Altın rekor kırdı demire hücum başladı

BAKIR VE ALÜMİNYUMDA DA ARTIŞ

Baz metallerde de yükseliş dikkat çekiyor. Londra Metal Borsası’nda bakır yüzde 0,4 artışla 9.955 dolara çıkarken, alüminyum depolardaki siparişlerin artmasıyla yüzde 0,2 yükseldi ve son iki haftanın en hızlı artışını kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elinde altın olanlar dikkat! İslam Memiş 6500 lira için tarih verdi
Borsa yeniden yükseliş ivmesi kazandı
ETİKETLER
#fed
#çin
#altın
#Alüminyum Çerçeveler
#Çelik Erişçi
#Bakır Kaplama
#Arz-talep
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.