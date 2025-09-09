Altın rekor kırdı demire hücum başladı

Singapur’da işlem gören vadeli kontratlar sabah saatlerinde yüzde 1,9 artışla 107,45 dolara çıktı. Dalian’daki işlemler temmuzdan bu yana en yüksek seviyeye yükselirken, Şanghay’da çelik vadeli kontratları da yukarı yönlü hareket etti. Çin’de bazı fabrikaların kapalı olması ise arz tarafında fiyatlara destek verdi.

ALTIN TARİHİ ZİRVEDE

Altın fiyatlarındaki tırmanış da hız kesmiyor. Ons altın dün 3.600 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentisinin yatırımcıları değerli metallere yönelttiğini belirtiyor.

ÇİN’İN ASKERİ TÖRENİ PİYASALARI ETKİLEDİ

Çin, ay başında düzenlediği geniş kapsamlı askeri geçit töreniyle yeni silah teknolojilerini sergiledi. Japonya’nın II. Dünya Savaşı’nda teslimiyetinin 80. yılına denk gelen törende, Kuzey Çin’deki bazı çelik fabrikalarına kirlilik riskini azaltmak için üretim kısıtlaması getirildi. Bu durum da arzı sınırlayarak fiyatları destekleyen unsurlardan biri oldu.

BAKIR VE ALÜMİNYUMDA DA ARTIŞ

Baz metallerde de yükseliş dikkat çekiyor. Londra Metal Borsası’nda bakır yüzde 0,4 artışla 9.955 dolara çıkarken, alüminyum depolardaki siparişlerin artmasıyla yüzde 0,2 yükseldi ve son iki haftanın en hızlı artışını kaydetti.