Yeni Renault Clio tanıtıldı: Daha büyük, daha güçlü, daha teknolojik

Renault’nun en çok satan modeli Clio, köklü bir değişimle altıncı nesline kavuştu. Fransız marka, ikonik hatchback’i daha büyük boyutlar, hibrit motorlar ve teknolojik yeniliklerle donatarak geleceğe taşıyor. Bursa’da üretilen yeni Clio, markanın şimdiye kadarki en iddialı Clio’su olarak tanımlanıyor.

TASARIMDA SPORTİF DOKUNUŞ

Yeni Clio, B segmentinde kalmasına rağmen bir üst sınıf havası veriyor. Eğimli tavan çizgisi, büyük spoyler ve bölünmüş LED stoplar otomobile dinamik bir görünüm kazandırıyor. Ön bölümde Renault logosunu tekrar eden desenlerle keskin farlar birleşiyor, agresif bir ifade ortaya çıkıyor. Gizli arka kapı kolları ise Clio’nun klasik imzasını koruyor.

Boyutlarda küçük ama önemli değişimler var: uzunluk 4.116 mm, genişlik 1.768 mm, dingil mesafesi 2.591 mm’ye çıktı. Bu da iç mekânda biraz daha ferah bir yaşam alanı anlamına geliyor.

DİJİTALLEŞEN KOKPİT

İç tasarım, elektrikli Renault 5’in çizgisinden ilham alıyor. Üst paketlerde 10,1 inçlik çift ekranlı kokpit öne çıkarken, fiziksel düğmeler temel işlevler için korunmuş. Büyük otomatik vites kolu artık yok; onun yerine direksiyon kolonuna taşınmış. Arka koltukta diz mesafesi genişletilmiş, bagaj hacmi 391 litreye ulaşmış. Ayrıca kablosuz şarj ünitesi, USB-C girişleri ve arka tarafta 12V priz yer alıyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Clio’da dizel motorlara tamamen veda edildi. Yerine 160 beygir güç üreten E-Tech tam hibrit geliyor. 1.8 litrelik benzinli motor, iki elektrik motoruyla destekleniyor ve 0-100 km/s hızlanması 8,3 saniye sürüyor. Renault, şehir içi yolculukların yüzde 80’inin elektrikli yapılabileceğini belirtiyor. Ortalama tüketim ise 3,9 lt/100 km’ye kadar düşmüş.

Daha uygun fiyatlı seçenek olarak 115 beygirlik 1.2 litrelik turbo benzinli TCe motor sunuluyor. Bu motor 10,1 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlıyor. Ayrıca 120 beygirlik LPG’li Eco-G versiyonu da Türkiye için dikkat çeken bir alternatif olacak.

GÜVENLİK DONANIMLARI

Yeni Clio’da 29 farklı sürüş destek sistemi bulunuyor. Adaptif hız sabitleyici, Acil Durum Durdurma Asistanı, sürücüye geri bildirim veren “Safety Score” ve öneriler sunan “Safety Coach” öne çıkan sistemler arasında. Ayrıca tek tuşla beş farklı güvenlik özelliğini aynı anda devre dışı bırakmak mümkün.

Yeni Renault Clio, Evolution, Techno ve Esprit Alpine paketleriyle 2026’da satışa çıkacak. Fiyatlar henüz açıklanmasa da özellikle LPG’li Eco-G versiyonun Türkiye’de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.