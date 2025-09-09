Elektrikli otomobillerde menzil yalanı! WLTP, TEH ve TEL ne anlama geliyor?

Elektrikli araçların menzil ve enerji tüketimini belirlemek için kullanılan küresel standart WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), aslında laboratuvar ortamında yapılan bir test döngüsü.

Yakıt tüketimi, emisyon değerleri ve elektrikli araç menzili bu sistemle ölçülüyor. Test, 30 dakika sürüyor, 23 derece sıcaklıkta yapılıyor ve düşük, orta, yüksek ve çok yüksek hız fazları olmak üzere dört aşamadan oluşuyor. Ortalama hız 46,5 km/s.

Üreticilerin kataloglarda verdiği “WLTP menzili”, bu döngüde elde edilen değeri ifade ediyor. Ancak bu rakam, günlük kullanımda her zaman karşılığını bulmuyor.

WLTP MENZİLİ NASIL HESAPLANIYOR?

Formül basit:

Menzil = Kullanılabilir batarya enerjisi ÷ Bataryadan çekilen enerji tüketimi

Buna ek olarak bazı üreticiler, sadece düşük hızların kullanıldığı “şehir içi WLTP menzilini” de veriyor. Ancak asıl pazarlama argümanı, karma sürüş döngüsünü kapsayan WLTP karma menzili oluyor.

TEH VE TEL FARKI

İşte işin püf noktası burada. Aynı aracın iki farklı WLTP değeri bulunabiliyor:

TEL (Test Energy Low) → En düşük donanımlı, hafif ve küçük jantlı versiyon.

TEH (Test Energy High) → Büyük jant, ısı pompası, ekstra donanım gibi menzili azaltan versiyon.

Örneğin:

Tesla Model Y Long Range AWD

TEL: 589 km

TEH: 568 km

BMW iX3 50 xDrive

TEL: 805 km

TEH: 679 km

Üreticiler reklamlarında genellikle TEL değerini öne çıkarıyor. Yani, daha düşük donanımlı versiyonun menzili yazılıyor, ama showroom’da size en dolu paket gösteriliyor.

GERÇEK DÜNYA MENZİLİ

Kağıt üzerindeki bu değerler günlük kullanımda değişiyor.

Şarj kayıpları: Yüzde 7–12 arasında fark oluyor.

Hava koşulları: Özellikle soğukta menzil %10–23 düşüyor.

Ekstra donanımlar: Klima, batarya ısıtma/soğutma gibi sistemler de tüketimi artırıyor.

Bu yüzden kullanıcıların gördüğü menzil, katalogdaki WLTP’den çoğu zaman daha az oluyor.

WLTP’NİN ALTERNATİFLERİ

EPA (ABD): Daha gerçekçi kabul ediliyor. WLTP’den yaklaşık %16 daha düşük değer veriyor.

CLTC (Çin): WLTP’den daha iyimser. Hesaplama farkı nedeniyle 510 km CLTC menzili, 420 km WLTP’ye denk geliyor.