Teknoloji
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Armut.com erişim engeli kararı kaldırıldı

Armut.com platformuna 8 Aralık akşamı mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmişti. Siteye girmek isteyen kullanıcılar, söz konusu karar nedeniyle platforma bir süre ulaşamadı. Yapılan itirazlarla birlikte yasak kararı kaldırıldı ve site yeniden faaliyetlerine başladı.

Armut.com erişim engeli kararı kaldırıldı
09.12.2025
09.12.2025
saat ikonu 15:35

Pek çok farklı alanda hizmet verenleri ve hizmet almak isteyenleri buluşturan Armut.com, kısa süreli kesintinin ardından tekrar erişilebilir hale geldi. Yüz binlerce aktif kullanıcısı bulunan popüler platforma yönelik mahkeme kararı, 8 Aralık akşamı yürürlüğe girmişti.

Söz konusu karar neticesinde siteye giriş yapmak isteyen vatandaşlar, "" uyarısı ile karşılaşmış ve platforma ulaşamaz duruma düşmüştü.

ARMUT.COM ERİŞİM ENGELİ RESMEN KALKTI

Mahkeme tarafından alınan kısıtlama kararının uygulanmaya başlanmasıyla birlikte sosyal medyada da gündem olan site, yapılan itirazlar ve süreçlerin tamamlanmasıyla engel listesinden çıkarıldı.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin haberinde, 'nın talebiyle 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişime engellenen Armut​.com için uygulanan erişim engelinin kaldırıldığı bilgisine yer verildi.

ETİKETLER
#sağlık bakanlığı
#erişim engeli
#Armut.com
#5651 Sayılı Kanun
#İfade Özgürlüğü Derneği
#Teknoloji
