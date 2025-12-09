Armut.com erişim engeli kararı kaldırıldı

Pek çok farklı alanda hizmet verenleri ve hizmet almak isteyenleri buluşturan Armut.com, kısa süreli kesintinin ardından tekrar erişilebilir hale geldi. Yüz binlerce aktif kullanıcısı bulunan popüler platforma yönelik mahkeme kararı, 8 Aralık akşamı yürürlüğe girmişti.

Söz konusu karar neticesinde siteye giriş yapmak isteyen vatandaşlar, "erişim engeli" uyarısı ile karşılaşmış ve platforma ulaşamaz duruma düşmüştü.

ARMUT.COM ERİŞİM ENGELİ RESMEN KALKTI

Mahkeme tarafından alınan kısıtlama kararının uygulanmaya başlanmasıyla birlikte sosyal medyada da gündem olan site, yapılan itirazlar ve süreçlerin tamamlanmasıyla engel listesinden çıkarıldı.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin haberinde, Sağlık Bakanlığı'nın talebiyle 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişime engellenen Armut​.com için uygulanan erişim engelinin kaldırıldığı bilgisine yer verildi.