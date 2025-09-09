Menü Kapat
TGRT Haber
Benim Sayfam
27°
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Otomobil devi BYD'den Avrupa hamlesi! Fabrika için geri sayım başladı: Tarih belli oldu

Çinli otomotiv devi BYD, Macaristan'daki yeni fabrikası için anlaşmaları resmileştirdi. Tesisin açılışı tamamlandıktan sonra ilk araçların üretimi 2025 yılının sonunda banttan inecek.

Otomobil devi BYD'den Avrupa hamlesi! Fabrika için geri sayım başladı: Tarih belli oldu
Çin merkezli üreticisi , 'daki büyüme stratejisi kapsamında önemli bir adım daha atıyor. Şirket, 'da yapımı süren fabrikasının bu yılın sonunda tamamlanacağını, üretimin ise 2025'in son çeyreğinde başlayacağını duyurdu.

Otomobil devi BYD'den Avrupa hamlesi! Fabrika için geri sayım başladı: Tarih belli oldu

"AVRUPA'DA KALICIYIZ"

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Münih Fuarı'nda yaptığı açıklamada, "Bu yatırım, Avrupa pazarında uzun vadeli bir oyuncu olduğumuzun en somut göstergesi" dedi.

Otomobil devi BYD'den Avrupa hamlesi! Fabrika için geri sayım başladı: Tarih belli oldu

İLK MODEL BELLİ OLDU

Yeni fabrikanın üretim hattından çıkacak ilk aracın kompakt elektrikli Dolphin Surf olacağı açıklandı.

Bu gelişme, geçtiğimiz Temmuz ayında Reuters'ın gündeme getirdiği "BYD, Avrupa üretimini 2026'ya erteleyebilir ve ilk yıllarda kapasiteyi sınırlı tutabilir" iddiasından sonra gelmesiyle ayrı bir önem taşıyor.

