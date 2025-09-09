Otomobil devi BYD’den Avrupa hamlesi! Fabrika için geri sayım başladı: Tarih belli oldu

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, Avrupa’daki büyüme stratejisi kapsamında önemli bir adım daha atıyor. Şirket, Macaristan’da yapımı süren elektrikli otomobil fabrikasının bu yılın sonunda tamamlanacağını, üretimin ise 2025’in son çeyreğinde başlayacağını duyurdu.

“AVRUPA’DA KALICIYIZ”

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Münih Otomobil Fuarı’nda yaptığı açıklamada, “Bu yatırım, Avrupa pazarında uzun vadeli bir oyuncu olduğumuzun en somut göstergesi” dedi.

İLK MODEL BELLİ OLDU

Yeni fabrikanın üretim hattından çıkacak ilk aracın kompakt elektrikli Dolphin Surf olacağı açıklandı.

Bu gelişme, geçtiğimiz Temmuz ayında Reuters’ın gündeme getirdiği “BYD, Avrupa üretimini 2026’ya erteleyebilir ve ilk yıllarda kapasiteyi sınırlı tutabilir” iddiasından sonra gelmesiyle ayrı bir önem taşıyor.