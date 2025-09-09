Temu, Shein’e meydan okuyor: Yüzde 60 indirim kararı aldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerinde yaptığı değişikliklerin ardından zorlu bir süreç yaşayan Çin merkezli e-ticaret platformu Temu, rakibi Shein karşısında kaybettiği gücünü geri kazanmak için fiyatlarını ciddi oranda aşağı çekerek yeniden ABD pazarına ağırlık vermeye başladı.

FİYATLAR YÜZDE 60’A VARAN ORANLARDA DÜŞTÜ

Bloomberg verilerine göre, Temu’nun çok satan ürünlerinden en az iki düzinesinin fiyatları, Nisan ayı sonunda “de minimis” muafiyetinden yararlandığı döneme kıyasla ortalama yüzde 18 geriledi. Bazı ürünlerde ise düşüş oranı yüzde 60’a kadar çıktı.

KARTLI ÖDEMELERDE SERT DÜŞÜŞ

Trump yönetiminin gümrük düzenlemelerinin ardından Temu’nun ABD satışları sert darbe aldı. Bloomberg Second Measure’ın kredi ve banka kartı harcamaları üzerinden hazırladığı rapora göre, Temu’nun satışları Haziran ayında haftalık bazda yüzde 30’un üzerinde gerilerken, Temmuz ve Ağustos’ta da yüzde 10’un üzerinde düşüş kaydetti.

Şirket, müşteri kaybını önlemek için yalnızca fiyatları indirmekle kalmadı, aynı zamanda ithalat ücretlerini de kaldırdı. Daha önce tüketicilerin ödemek zorunda kaldığı ek maliyetlerin zaman zaman ürün fiyatlarını aşması, kullanıcıların tepkisini çekiyordu.

TRUMP ETKİSİ

Temu’nun iş modeli, Çin’deki fabrikalardan doğrudan ABD’deki tüketicilere küçük paketler göndermeye dayanıyordu. Ancak Trump’ın “de minimis” muafiyetini kaldırma kararı, bu sistemi kökünden sarstı ve şirketi kısa süreliğine Avrupa ve diğer pazarlara yönelmeye zorladı.

Temu, fiyat stratejisiyle ilgili resmi açıklama yapmazken, konuya yakın kaynaklar şirketin ABD’de yaklaşan tatil sezonu öncesinde satıcılarını daha agresif indirimlere yönlendirdiğini aktardı. Satıcı portalında paylaşılan uyarılarla, uygulama trafiğini artırmak amacıyla ürün fiyatlarının düşürülmesi teşvik ediliyor.