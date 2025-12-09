Galatasaray Monaco'yu yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Galatasaray ilk 8, 24 ihtimalleri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. 9 puanla 14. sırada yer alan sarı-kırmızılılar bugün Monaco ile saat 23.00'te karşı karşıya gelecek.

Mücadelede sarı-kırmızılıların aldığı sonuca göre ilk 24 ve 8 ihtimali değişecek. Taraftarlar tarafından Galatasaray Monaco'yu yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY MONACO'YU YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Galatasaray, Monaco karşısında 3 puan alırsa UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 puana ulaşacak. 12 puanla birlikte sarı-kırmızılılar kesin olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'ü garantilemiş ve ilk 8 şansını da artırmış olacak.

Galatasaray beraberlik alması durumunda ise puanını 10'a çıkartacak. 10 puanla birlikte de Galatasaray büyük oranda tur atlamayı garantilemiş olacak.

Temsilcimizin mağlubiyet alması durumunda ise tur atlama ihtimali Atletico Madrid ve Manchester City maçlarının sonuçlarına bağlı olacak.

GALATASARAY İLK 8, 24 İHTİMALİ

Football Meets Data'nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını ilk 24'te bitirme ihtimalinin Monaco maçı öncesinde yüzde 93 olduğu belirtiliyor. İlk 8 ihtimalinin ise yüzde 4 olduğu açıklandı. Monaco maçından alınacak sonuçlara göre bu oranların değişiklik gösterecektir.